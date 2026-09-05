Истребитель F-4 Phantom разбился во время авиашоу в Греции

Истребитель F-4 Phantom греческих ВВС разбился во время ежегодного авиашоу Athens Flying Week на авиабазе Танагра недалеко от Афин. Двоих пилотов, предварительно, обнаружили на значительном расстоянии от места крушения, они находятся без сознания, сообщает телеканал ERT-news.

Самолет выполнял демонстрационный полет, когда внезапно начал терять высоту и упал на землю. При падении истребитель раскололся на две части, обе они загорелись. К тушению привлекли 11 вертолетов и самолетов. По данным комиссии по расследованию авиационных происшествий, пилоты поняли, что воздушное судно неисправно, и пытались отвести его от взлетно-посадочной полосы и наблюдавших за шоу зрителей, а также не задеть жилые дома. Обстоятельства аварии выясняют.