Путин поддержал идею о снижении ставки по ипотеке для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой снизить процентную ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке частного дома. Об этом глава государства заявил на встрече с предвыборной пятеркой партии «Единая Россия».

По словам Владимира Путина, эта инициатива будет полезна не только для семей с тремя и более детьми, но и для строительной отрасли, учитывая рост объемов индивидуального жилищного строительства в последние годы.

Мария Львова-Белова предложила зафиксировать ставку по семейной ипотеке на покупку или возведение частного дома чуть ниже, чем для квартир. Эта мера, пояснила детский омбудсмен, позволит адресно поддержать крупные семьи и дополнительно стимулировать развитие индивидуального жилищного строительства в регионах.

Госпожа Львова-Белова также рассказала президенту о запросах многодетных семей по поводу вместительных мощных автомобилей. «И вот дополнительные льготы для семей, которые многодетные у нас, для покупки вот этих автомобилей, можно ли предусмотреть»,— обратилась детский омбудсмен к главе государства. Тот идею одобрил и заверил, что она получит поддержку в Минпромторге.