Лосось ушел на дальний кордон

Цены на красную рыбу и икру в России снова вырастут. Всему виной дефицит сырья. Из-за плохого улова объемы добычи лососевых могут сократиться в три раза — до 100 тыс. т. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, снижение уже отражается на рынке — цены на лососевую продукцию подскочили до рекордных. По словам собеседников “Ъ FM”, оптовая стоимость 1 кг красной икры уже приближается к 15 тыс. руб. Для сравнения, в 2025 году было 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В итоге для большинства покупателей баночка деликатеса окажется слишком дорогой, говорит директор по развитию компании "ФУД ТИМ" Олеся Попова:

«Уже известно, сколько тысяч тонн выловили в этом году. На данный момент — 89 тыс. т , это в три раза меньше, чем в прошлом году. И прогноз печальный, так как путина заканчивается: обычно в середине сентября она уже полностью завершена, а увеличения объемов так и не произошло. Более того, мы видим значительное увеличение цен на рыбу. На сегодня горбуша стоит 750-800 руб. По сравнению с прошлым годом цена выросла в 2-2,5 раза.

Чавыча — микрообъем: получили в четыре раза меньше, чем было запланировано и предоплачено. Стоимость икры на рынке — 14,5-15 тыс. руб. Это оптовая закупка. На полке для конечного потребителя цена будет практически недоступной. Происходит это в связи с тем, что продукции мало, а рыбаки понесли большие издержки. В этом году они работают в минус, кто-то выходит в ноль, но никто не заработал. Они пытаются хоть какие-то деньги вытащить, чтобы покрыть свои убытки на процессинг. В целом год печальный.

Это сейчас сильно влияет на переработчиков, с учетом того, что они все рассчитывают в конце путины приобрести значительный объем сырья и поставить его на склады на целый год работы. Сейчас такой возможности нет: цена высокая, а необходимый объем невозможно купить. Идет массовый поиск замены сырья на какие-то другие виды рыбы, чтобы полку все-таки не оставить пустой».

Впрочем, нынешняя стоимость красной икры не предел. По словам экспертов, предновогодний спрос еще сильнее разгонит цены. При этом в Росрыболовстве не планируют ограничивать экспорт лососевых или икры. В то же время компенсировать нехватку за счет импорта не получится. С зарубежными поставками сейчас есть проблемы, говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин:

«Тихоокеанские лососи приходят каждый год на нерест. Перед нерестом их ловят, перерабатывают, замораживают и потом продают в течение года. Всего шесть видов: горбуша, на втором месте кета, потом нерка, кижуч, чавыча и сима. В 2026-м году сильно подкачала горбуша, поскольку ее вылов самый большой — обычно 60-65%. Она потянула за собой и все остальные виды.

Среднегодовая потребность, по многолетним данным, составляет примерно 300 тыс. тонн рыбы. Из них дефицит — примерно 15 тыс. т красной икры в год. Поскольку вылов ожидается в три раза меньше, дефицит по тихоокеанским лососям и икре составит примерно 70%. Когда возникает дефицит, цены растут. Икру, имеется в виду красную, особо больше нечем заменить. Импорт из других стран, которые производят красную икру, — США и Канады — в России закрыт. Основные продажи будут ближе к Новому году. Вот тогда и покажет, насколько предновогодний ажиотаж разгонит цены.

Рыба, в свою очередь, вроде бы не настолько дефицитна, поскольку есть замены — не прямые, а косвенные. Например, форель и семга, которые выращиваются в аквакультуре или импортируются из иностранных государств. Но цена вырастет, потому что логистика другая, рыба другая и она дороже, чем тихоокеанский лосось».

Чтобы поддержать предприятия после провального лососевого сезона, власти обсуждают перенос платежей за рыболовные участки. До первой выплаты осталось меньше месяца, поэтому финансовую нагрузку на рыбаков хотят снизить — оставить один платеж, а остальные перенести на осень 2027 года.

Ангелина Зотина