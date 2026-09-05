ТАСС: в офисе генпрокурора Украины Руслана Кравченко прошли обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в офисе генерального прокурора Руслана Кравченко, его первой заместительницы Марии Вдовиченко и других сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

4 сентября НАБУ объявило о проведении операции «Карфаген». По версии ведомства, замруководителя одного из подразделений офиса генпрокурора создал преступную организацию для «крышевания» мошеннических колл-центров. На полученные деньги участники схемы покупали недвижимость, драгоценности и другое имущество, считают в ведомстве.

Изначально в офисе генпрокурора отрицали информацию об обысках. Местонахождение Руслана Кравченко было неизвестно с 4 сентября. На следующий день появилась информация, что он находится в одной из частных клиник в центре Киева. Тогда же в офисе генпрокурора подтвердили информацию об обысках, пишет ТАСС.

В офисе генпрокурора утверждают, что сотрудники НАБУ получили доступ к материалам уголовного дела о предполагаемых преступлениях лиц, связанных с руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По данным агентства, офис генпрокурора намерен проверить, не превысили ли сотрудники НАБУ полномочия.