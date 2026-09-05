Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Президент Владимир Путин присвоил певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Это следует из указа главы государства от 3 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шуфутинский

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Михаил Шуфутинский

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Михаил Шуфутинский родился в Москве в 1948 году. В 1981-м вместе с семьей эмигрировал в США. Вернулся в Россию на постоянное место жительства в 2003 году. В 2013 году был удостоен звания заслуженного артиста России. Артист наиболее известен по песне «Третье сентября» на слова Игоря Николаева и музыку Игоря Крутого.

Кроме того, звания Герой России удостоен космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий. Он вошел в состав участников экспедиции МКС-73 в апреле–декабре 2025 года. Дважды выходил в открытый космос.

Председатель совета директоров «Газпрома», бывший премьер-министр Виктор Зубков удостоен звания Героя Труда. Спортивному комментатору Георгию Черданцеву президент присвоил звание заслуженного журналиста России.