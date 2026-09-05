В Генконсульстве РФ подтвердили гибель россиянина в озере Комо

Утонувшим в итальянском озере Комо мужчиной оказался гражданин России. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Милане, передает ТАСС.

По данным ведомства, дипломаты поддерживают контакты со знакомой погибшего, которая сопровождала его во время отдыха, и «предоставляют ей необходимую консультационную поддержку». Сейчас оформляют документы для транспортировки останков россиянина на родину.

Итальянские СМИ писали, что 37-летний мужчина утонул в озере Комо 3 сентября. Его подруга обратилась за помощью, когда тот не вынырнул во время купания.