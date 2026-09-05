Путин поручил представить предложения по школьным учебникам в электронном виде

Президент России Владимир Путин призвал правительству представить до 20 декабря предложения по изданию школьных учебников в электронном виде. Это следует из списка поручений главы государства по итогам апрельской встречи с представителями коренных малочисленных народов России.

Речь идет об учебниках и пособиях для начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учебники будут включать мультимедийные и интерактивные инструменты, «активизирующие познавательные способности и повышающие эффективность обучения», отмечается в сообщении.

Минпросвещения России планирует разработать к 2028 году единые школьные учебники по всем предметам. В текущем учебном году ведомство должно завершить внедрение полной линейки учебников по истории для 5–9 классов, сообщал министр просвещения Сергей Кравцов.