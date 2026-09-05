В Британии хотят пересмотреть льготы инвалидам для увеличения трат на оборону

Великобритания планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2030 году, и для этого лидер консерваторов Кеми Баденок предложила пересмотреть льготы для инвалидов и систему жилищных пособий. Об этом сообщает газета The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Sibley / Reuters Фото: John Sibley / Reuters

По расчетам госпожи Баденок, для выполнения задачи по увеличению военного бюджета необходимо дополнительно найти около £10 млрд ежегодно. Одним из предложенных источников финансирования стала реформа жилищных пособий. Кроме того, политик предлагает отменить освобождение от НДС на автомобили, которые люди с инвалидностью получают по программе Motability.

Кеми Баденок связала необходимость увеличения оборонных расходов с противостоянием России и подчеркнула, что данные меры помогут Великобритании укрепить безопасность страны. «Еще две минуты назад мы все трепетали перед угрозой ядерной войны с Россией. А теперь всего этого можно избежать, просто введя НДС на автомобили, оплачиваемые за счет пособий по инвалидности»,— уточнила лидер консерваторов.

В конце июня Минобороны Британии опубликовало план оборонного бюджета на ближайшие четыре года. Документ распределяет почти £300 млрд на развитие различных секторов военно-промышленного комплекса. При этом источник средств пока не определен.