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Путин присвоил звания трудовой доблести 12 российским городам

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» еще 12 городам страны. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Кандидатуры рассмотрели 4 сентября на заседании Российского организационного комитета «Победа». Соответствующие звания получили Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово. Основанием для присвоения звания стал «значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», следует из указа.

Почетное звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 году. Ранее его были удостоены 70 населенных пунктов. В каждом из них устанавливают стелу с изображением герба и текстом президентского указа, а также проводят публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

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