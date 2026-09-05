Путин присвоил звания трудовой доблести 12 российским городам

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» еще 12 городам страны. Указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Кандидатуры рассмотрели 4 сентября на заседании Российского организационного комитета «Победа». Соответствующие звания получили Березники, Бийск, Вятские Поляны, Йошкар-Ола, Копейск, Королев, Первоуральск, Саранск, Серов, Уссурийск, Ухта и Черемхово. Основанием для присвоения звания стал «значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», следует из указа.

Почетное звание «Город трудовой доблести» учредили в 2020 году. Ранее его были удостоены 70 населенных пунктов. В каждом из них устанавливают стелу с изображением герба и текстом президентского указа, а также проводят публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.