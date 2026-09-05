В Турции задержан совладелец российской клиники «Кредо-Мед»

В Анталье задержали совладельца клиники «Кредо-Мед» Марата Дрейзина, сообщает местное издание DHA. Господин Дрейзин с 2021 года находился в международном розыске по уголовному делу о мошенничестве.

Россиянин был задержан 4 сентября по красному уведомлению Интерпола, что означает необходимость ареста с целью экстрадиции. По данным DHA, Марата Дрейзина поймали в результате погони с участием спецслужб в районе Каргыджак. Мужчина был доставлен в полицейский участок. МВД России задержание пока никак не комментировало.

Марат Дрейзин фигурировал в деле банды санитаров, несколько лет державшей под жестким контролем теневые доходы моргов Санкт-Петербурга. Банда была ликвидирована в 2005 году. На счету ОПГ около десятка доказанных убийств, в том числе подрыв начальницы медчасти городской наркологической больницы Ларисы Артюховской в 2004 году. По подозрению в ее убийстве были задержаны шесть человек, в том числе господин Дрейзин. По версии следствия, он выступал посредником между участниками убийства. Суд приговорил его к четырем годам колонии.

В 2021 году Марат Дрейзин стал фигурантом дела о мошенничестве. Городской СКР сообщал, что обвиняемый незаконно продал квартиру умершего человека, а после попытался подставить свидетельницу по этому делу. Господин Дрейзин хотел найти вора-карманника, чтобы подбросить женщине наркотики. Фигуранта задержали, однако ему удалось скрыться, и арестован он был заочно. «Фонтанка» пишет, что в прошлом Марат Дрейзин был «одним из наиболее заметных игроков ритуального рынка».