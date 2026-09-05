В Пакистане рассказали о проработке прямого авиасообщения с Россией

Пакистан работает над запуском прямых полетов между Москвой и Исламабадом. Речь, в частности, идет о первом рейсе авиакомпании Fly Jinnah из Пакистана в Домодедово. Об этом сообщил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.

«Торговля и транспорт — это то, что очень близко Пакистану. Мы все работаем над транспортной системой между странами ШОС»,— рассказал ТАСС дипломат.

Посол назвал вопрос прямых авиарейсов внутри ШОС фундаментальным. По его словам, это увеличит «деловые и образовательные контакты» между странами-участницами объединения.