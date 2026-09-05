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В Иркутской области при пожаре в больнице погиб пациент

СКР допустил поджог в психоневрологическом отделении больницы Иркутской области

В Иркутской области произошел пожар в психоневрологическом отделении больницы. Погиб один пациент, сообщил областной СКР.

ЧП случилось в изоляторе Железногорской районной больницы. Погибший — 54-летний мужчина. По данным СКР, причиной пожара мог стать поджог, совершенный самим пациентом.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Проверку также проводит региональная прокуратура. Правоохранительные органы оценят в том числе исполнение законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности и оказания медицинских услуг.

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