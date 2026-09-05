Слово «шумахер» внесли в словарь института Виноградова

Фамилия семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера официально стала нарицательной в русском языке. Институт русского языка Российской академии наук внес слово «шумахер» в словарь как обозначение водителя, предпочитающего высокую скорость. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные ресурса Института русского языка имени Виноградова РАН «Академос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаэль Шумахер, 1995 год

Фото: John Marsh / Action Images F1 / Reuters Михаэль Шумахер, 1995 год

Фото: John Marsh / Action Images F1 / Reuters

Слово «шумахер» стали использовать как имя нарицательное в 1990-е годы, на пике карьеры гонщика Шумахера. Немецкий спортсмен вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1».

В 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во французских Альпах, после чего впал в кому. Сейчас он проходит восстановление, находится под постоянным наблюдением врачей. Подробности его состояния не раскрываются.