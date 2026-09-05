Слово «шумахер» внесли в словарь института Виноградова
Фамилия семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера официально стала нарицательной в русском языке. Институт русского языка Российской академии наук внес слово «шумахер» в словарь как обозначение водителя, предпочитающего высокую скорость. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные ресурса Института русского языка имени Виноградова РАН «Академос».
Михаэль Шумахер, 1995 год
Фото: John Marsh / Action Images F1 / Reuters
Слово «шумахер» стали использовать как имя нарицательное в 1990-е годы, на пике карьеры гонщика Шумахера. Немецкий спортсмен вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном делит первую строчку по количеству чемпионских титулов в «Формуле-1».
В 2013 году Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во французских Альпах, после чего впал в кому. Сейчас он проходит восстановление, находится под постоянным наблюдением врачей. Подробности его состояния не раскрываются.