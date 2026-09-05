СКР возбудил дело после убийства супружеской пары в Подмосковье

Житель Подмосковья застрелил супружескую пару. Причиной стал конфликт из-за сделки по продаже участка. Следственный комитет предъявил 65-летнему мужчине обвинение в убийстве.

Согласно пресс-релизу СКР, ЧП случилось 27 августа в деревне Лобаново в городском округе Истра. Мужчина выстрелил в супругов из пистолета. Затем он расчленил тела и закопал их на своем участке. С заявлением об исчезновении супругов в полицию обратились их родственники. Было возбуждено дело об убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

Полиция выяснила, что в день исчезновения супруги находились в доме обвиняемого. При обыске на его участке были найдены их останки. На допросе мужчина рассказал, что мотивом совершения преступления стал конфликт из-за раздела земельного участка и долгов. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

По данным Telegram-канала Mash, погибшие — 61-летний Андрей, владелец бизнеса по производству бетона, и его 53-летняя жена Оксана. Задержанный — гендиректор АО «Ингекомпро» Михаил. По предварительным данным, он передал убитым деньги за покупку земли, но документы стороны не подписали.