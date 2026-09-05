В Новосибирской области один человек погиб и 12 ранены в ДТП с микроавтобусом

На 45-м км трассы К-19р в Тогучинском районе Новосибирской области столкнулись грузовик Howo и пассажирский микроавтобус, следовавший по маршруту № 59 (Новосибирский автовокзал-Главный — р.п. Горный). При ДТП погиб один человек. Еще 12 пострадали, среди них — двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На месте аварии организовано реверсивное движение. Туда выехал и. о. прокурора Тогучинского района Новосибирской области. Обстоятельства ДТП выясняются.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи собирают и закрепляют доказательства по делу.