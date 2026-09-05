Задержанный в Индонезии россиянин вернулся на родину

Россиянин, задержанный в августе в городе Джаяпура, вернулся на родину. Об этом сообщило посольство России в Индонезии. Подробности задержания диппредставительство не раскрыло.

«В развитие ситуации вокруг гражданина России А.В.Потоцкого, задержанного 20 августа в г. Джайяпура, сообщаем, что благодаря принятым посольством мерам 4 сентября соотечественник вернулся в Россию»,— уведомила пресс-служба посольства.

О задержании стало известно 20 августа, когда власти Джайяпуры проинформировали российское посольство. Россиянин был задержан за «осуществление деятельности, не предусмотренной имеющейся у него визой». Агентство Antara писало, что мужчина вел несанкционированную съемку акции протеста. Он содержался в миграционном изоляторе в Джакарте. 1 сентября заведующий консульским отделом посольства РФ обсудил задержание с представителями директората по вопросам иммиграции Индонезии.