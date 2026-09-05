Представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о «тяжелом положении» России и потере контроля над значительной частью территории, которую страна занимала пять лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Госпожа Захарова назвала эти слова господина Барро чушью и усомнилась в достоверности таких оценок. По ее мнению, министру могли представлять искаженную картину происходящего, которую, возможно, формируют французские дипломаты, «дабы усладить слух сюзерена».

Представитель МИДа предложила Жан-Ноэлю Барро лично обсудить ситуацию с Пьером де Голлем — внуком французского генерала Шарля де Голля. Тот недавно получил вид на жительство в России. «Лучше бы Барро пригласил на беседу Пьера де Голля и спросил у него: как там "Москва, спаленная пожаром"?»,— уточнила дипломат.