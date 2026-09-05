Минобороны РФ отчиталось об ударе «Геранями» по логистическому центру в Киеве

Российские военнослужащие с помощью БПЛА «Герань» поразили логистический центр в населенном пункте Чайки на западной окраине Киева. Он использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием»,— указано в сообщении ведомства. В атаке участвовала отдельная бригада войск беспилотных систем «Варяг».