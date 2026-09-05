Паслер и Галямов проверили ход реконструкции улицы Вайнера в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вместе с первым заместителем главы Екатеринбурга Рустамом Галямовым осмотрел объекты благоустройства в центре города. В частности, они проверили ход реконструкции участка улицы Вайнера. «В ближайшее время завершится основной этап реконструкции участка улицы Вайнера»,— сообщил господин Паслер. На участке уже уложили новую плитку и заменили освещение. Сейчас продолжается ремонт подземного перехода.

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Глава региона также рассказал о других проектах благоустройства в центре Екатеринбурга. Так, на привокзальной площади продолжается масштабное обновление. Помимо замены плиточного и асфальтового покрытиq, здесь ремонтируют контактную сеть и дождевую канализацию, меняют инженерные сети, монтируют видеонаблюдение и уличное освещение. Также на площади оборудуют велодорожки, проведут озеленение и установят малые архитектурные формы. При этом памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу сохранит роль главной доминанты пространства, а транспортная и пешеходная логистика не изменится.

С опережением графика идут работы на пешеходных зонах улицы Пушкина. Здесь укладывают плитку, устанавливают бордюры и оформляют газоны. «Поручил городской администрации, кроме укладки плитки, установки бордюров, оформления газонов, демонтировать провода, провести обрезку деревьев и привести в порядок крыльцо исторического здания – Доходного дома Уварова на Пушкина, 4»,— прокомментировал губернатор. Завершить работы подрядчики рассчитывают в этом году.

В перспективе планируется реконструкция улицы Попова, которая примыкает к главной прогулочной зоне Екатеринбурга.