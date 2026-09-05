Токаев определил полномочия вице-президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе полномочий вице-президента страны. Документ опубликован на сайте главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Из указа следует, что вице-президент займется внутренней и внешней политикой, в том числе будет взаимодействовать с Курултаем, правительством и другими госорганами, а также политическими партиями, общественными объединениями и международными организациями.

Также вице-президент будет участвовать в международных мероприятиях. Кроме того, он возглавит секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Он будет курировать работу Института стратегических исследований и обеспечивать деятельность шести комиссий и Совета по молодежной политике.

Полномочия позволят вице-президенту издавать распоряжения, давать поручения центральным и местным исполнительным органам, присутствовать на заседаниях парламента, правительства, Народного совета республики, запрашивать у госорганов и должностных лиц информацию и создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов президента и выполнения поставленных им задач. Обеспечивать деятельность вице-президента будет администрация главы государства.

31 августа Касым-Жомарт Токаев назначил на должность вице-президента первого замруководителя администрации президента Ерлана Карина. 50-летний чиновник в разные годы занимал посты госсоветника Казахстана, госсекретаря и помощника президента. Должность вице-президента возникла после конституционной реформы в Казахстане весной 2026 года, которая, в частности, упразднила двухпалатный парламент. Вместо него сформирован Курултай — однопалатный парламент.