Токаев определил полномочия вице-президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе полномочий вице-президента страны. Документ опубликован на сайте главы государства.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Из указа следует, что вице-президент займется внутренней и внешней политикой, в том числе будет взаимодействовать с Курултаем, правительством и другими госорганами, а также политическими партиями, общественными объединениями и международными организациями.
Также вице-президент будет участвовать в международных мероприятиях. Кроме того, он возглавит секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Он будет курировать работу Института стратегических исследований и обеспечивать деятельность шести комиссий и Совета по молодежной политике.
Полномочия позволят вице-президенту издавать распоряжения, давать поручения центральным и местным исполнительным органам, присутствовать на заседаниях парламента, правительства, Народного совета республики, запрашивать у госорганов и должностных лиц информацию и создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов президента и выполнения поставленных им задач. Обеспечивать деятельность вице-президента будет администрация главы государства.
31 августа Касым-Жомарт Токаев назначил на должность вице-президента первого замруководителя администрации президента Ерлана Карина. 50-летний чиновник в разные годы занимал посты госсоветника Казахстана, госсекретаря и помощника президента. Должность вице-президента возникла после конституционной реформы в Казахстане весной 2026 года, которая, в частности, упразднила двухпалатный парламент. Вместо него сформирован Курултай — однопалатный парламент.
Смысл новой должности — не в создании параллельного правительства, а в институционализации президентского представительства. Закон от июня 2026 года связывает действия вице-президента с поручением главы государства: он представляет его интересы перед госорганами и выполняет функции, которые определяет президент. Поэтому закрепленные за ним инструменты координации и поручений образуют механизм исполнения президентских задач, а не самостоятельный политический мандат.
Зависимость от президента уравновешивается процедурой согласия Курултая: президент назначает вице-президента только после одобрения депутатами большинством голосов, но именно глава государства вправе отправить его в отставку. Курултай тем самым участвует в формировании должности, однако ее текущий объем полномочий остается связанным с решениями президента.
Отдельное значение должность получает в кризисном сценарии: при недееспособности президента вице-президент принимает функцию, которая прежде принадлежала парламенту, и становится ключевой фигурой возможного транзита власти. После перехода к однопалатной модели, вступившей в силу в июле 2026 года, это особенно заметно на фоне оценки, что сокращение межпалатных дискуссий упрощает принятие политических решений и снижает роль парламента.