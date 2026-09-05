При атаке ВСУ в Крыму погиб исполнительный директор фонда «Все для Победы»

Вооруженные силы Украины с воздуха атаковали местность вблизи села Скворцово Симферопольского района в Крыму. При ударе пострадал исполнительный директор фонда «Народный фронт. Все для Победы» Анатолий Чернышов. Его госпитализировали с минно-взрывными травмами, но спасти не смогли. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Чернышов

Фото: Народный фронт Анатолий Чернышов

Фото: Народный фронт

Анатолию Чернышову было 58 лет. Он занимал пост исполнительного директора фонда с октября 2025 года. Господина Чернышова посмертно наградили орденом Мужества «за самоотверженность и преданность своему делу».

Фонд «Народный фронт. Все для Победы» направлен на поддержку российских военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Фонд собирает пожертвования, на которые закупают оборудование и амуницию для армии, в частности, средства радиоэлектронной борьбы для защиты от беспилотников, радиостанции, автомобили, стройматериалы для полевых медпунктов и тепловизоры. Организация также помогает мирным жителям новых и приграничных регионов России.