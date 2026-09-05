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Пассажирка «Лады Гранта» погибла в ДТП с большегрузом на трассе Тюмень-Омск

На 218-м километре федеральной трассы Тюмень–Омск в Голышмановском округе Тюменской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла 64-летняя женщина. Как сообщили в тюменской Госавтоинспекции, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Мерседес».

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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария произошла, когда 66-летний водитель легковушки, поворачивая налево, не предоставил преимущество большегрузу, который ехал прямо. Вследствие удара «Ладу» отбросило в кювет. В результате аварии погибла 64-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель «Лады» получил ранения и был госпитализирован в больницу города Ишима. 42-летний водитель большегруза не пострадал.

ГАИ устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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