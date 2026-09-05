На Урале этим летом зафиксированы экстремально высокие температуры

Летний сезон 2026 года в России признан самым жарким за всю историю систематических метеорологических измерений, начавшихся в 1891 году, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Согласно его данным, наиболее экстремальные температурные показатели зафиксированы преимущественно на Урале и в сибирских регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Экстремально высокие температуры наблюдались на Урале и в Сибири, а на европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме. На азиатской территории, отдельно в Сибири и на Урале прошедшее лето также самое теплое в летописи наблюдений»,— сообщил Михаил Леус.

Средняя температура воздуха летом превысила норму на 2–4 °C не только в России, но и в Европе, Северной Африке, Центральной Азии, Канаде, США и на Среднем Востоке. Рекордные показатели температуры отмечались по всему Северному полушарию планеты.