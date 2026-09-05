ICAO подтвердила получение письма России об угрозах Украины гражданской авиации

Составлено ИИ-Ассистентъ

ICAO не выступает надзорным органом, который может самостоятельно закрыть воздушное пространство или ввести обязательный запрет для перевозчиков. Это рекомендательная организация: она не запрещает и не наказывает, но может попросить не обслуживать воздушные суда определенной юрисдикции, причем речь идет о международных полетах. По Чикагской конвенции 1944 года расследования ICAO заканчиваются докладом, и ее совет сам по себе не может принимать формально обязательных решений, хотя как международная организация она способна проводить голосования. Та же конвенция отдельно закрепляет, что гражданские самолеты, не совершающие противоправных действий, сбивать нельзя; в иных случаях их допускается перехватывать и принуждать к посадке на территории государства.

Практическое значение ответа ICAO зависит от того, как его учтут государства и авиакомпании: поскольку организация действует через рекомендации, влияние на маршруты и обслуживание международных рейсов возможно через оценку риска, а не через автоматический запрет полетов.