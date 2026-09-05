ICAO подтвердила получение письма России об угрозах Украины гражданской авиации
Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила срочное послание от России, касающееся угрозы Украины атаковать гражданские самолеты, и собирается «в надлежащий срок» ответить на документ. Об этом рассказали ТАСС в штаб-квартире ICAO в Монреале, Канада.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что российское небо становится небезопасным для гражданских самолетов и авиакомпаний. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал подобные угрозы заявкой на государственный терроризм. МИД России сообщил об отправке ICAO послания по этому поводу с требованием принять меры.
ICAO не выступает надзорным органом, который может самостоятельно закрыть воздушное пространство или ввести обязательный запрет для перевозчиков. Это рекомендательная организация: она не запрещает и не наказывает, но может попросить не обслуживать воздушные суда определенной юрисдикции, причем речь идет о международных полетах. По Чикагской конвенции 1944 года расследования ICAO заканчиваются докладом, и ее совет сам по себе не может принимать формально обязательных решений, хотя как международная организация она способна проводить голосования. Та же конвенция отдельно закрепляет, что гражданские самолеты, не совершающие противоправных действий, сбивать нельзя; в иных случаях их допускается перехватывать и принуждать к посадке на территории государства.
Практическое значение ответа ICAO зависит от того, как его учтут государства и авиакомпании: поскольку организация действует через рекомендации, влияние на маршруты и обслуживание международных рейсов возможно через оценку риска, а не через автоматический запрет полетов.