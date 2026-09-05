Автопром разгоняет мощности

В ближайшие годы почти все машины на дорогах в стране будут российскими. Это следует из новой стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года. Через девять лет в России будут выпускать почти 3 млн автомобилей в год. Основной задачей остается насыщение российского рынка современными отечественными авто, которые будут доступны широкому кругу граждан, отметил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Предполагается увеличить долю российской продукции на рынке новых автомобилей до 80%. Для этого около 100 млрд руб. уже было вложено в перезапуск оставленных зарубежными компаниями автозаводов в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сейчас мощности позволяют выпускать более 3 млн автомобилей в год, вопрос лишь в спросе, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Мы только однажды поднялись выше этого объема — в 2013 году, когда наши граждане купили почти 3 млн автомобилей. И это был рекорд. А сейчас ведь речь идет о том, чтобы потратить деньги на все: на стимулирование рынка, на помощь автопрому и на то, чтобы выйти на некий стабильный уровень в 2,8 млн автомобилей. А это очень большой показатель. Покупательская способность населения, да, в случае с автомобилями упала. И нам сейчас нужно то ли 35, то ли 37 средних зарплат, смотря как считать, на покупку среднего автомобиля. Сейчас средняя цена нового автомобиля на рынке приближается к 3,5 млн руб.

Поэтому произвести такое количество автомобилей? Да, можем. А вот с какой степенью локализации — это тоже большой вопрос, потому что у нас многого нет, и все перезапущенные заводы сейчас работают на импортных комплектующих, на импортном сырье. Но произвести мы сможем. А вот смогут ли наши люди купить такое количество автомобилей? Это большой вопрос. И хватит ли у нас государственной поддержки, чтобы выйти на этот уровень? Тоже пока, честно говоря, не очень понятно.

Предыдущие итерации — это была третья программа "Стратегия автопрома". Закладывалось, если мне память не изменяет, 2,7 трлн руб. Сколько будет закладываться сейчас, пока не очень понятно. Параллельно ставится задача по локализации, а углубление локализации приводит к повышению стоимости автомобиля. Эта задачка со многими неизвестными. Это не значит, что ее не надо решать, но это очень амбициозная цель».

Кроме целевого сценария в 2,8 млн руб., стратегия предусматривает и базовый он ориентирует отрасль на 1,7 млн единиц в год. Эту цифру собеседники “Ъ FM” называют более реалистичной. Отдельно в документе выделяются электромобили и гибриды. До 2035 года на них должна приходиться четверть выпуска в легковом сегменте. Но и здесь сначала придется решить вопрос, связанный с инфраструктурой, отмечает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«С одной стороны, вроде бы спрос на них какой-никакой есть, и даже их доля в продажах увеличивается. Но гораздо более популярны они на вторичном рынке, в основном за Уралом — в Сибири и на Дальнем Востоке. Это преимущественно праворукие автомобили, которые ввозятся из Японии с пробегом. Самый популярный электромобиль на вторичном рынке — по-прежнему Nissan Leaf.

Что касается новых электромобилей, спрос на них растет на фоне разного рода перебоев и на топливном рынке, и на рынке смазочных материалов. Но когда все эти вопросы стабилизируются, продолжит ли также расти спрос на электромобили — пока не очевидно. Тем более что для электромобилей нужна своя инфраструктура, которая у нас работает пока не очень понятно как. Часто приходится видеть, как даже на платных автодорогах люди подъезжают к зарядным станциям и вдруг выясняется, что они не работают, либо электромобиль, грубо говоря, не может принять ток от этой зарядной станции».

По данным Росстата, за 2025 год было выпущено чуть меньше 700 тыс. легковых автомобилей — почти на 12% меньше, чем в 2024-м. Совокупный выпуск всех транспортных средств достиг 830 тыс. штук. Премьер-министр Мишустин называл данные «более чем двукратным превышением уровня 2022 года, когда были введены беспрецедентные санкции.

Екатерина Вихарева