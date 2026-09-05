МАГАТЭ заявило о временном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта

Локальное прекращение огня вступило в силу в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для ремонта ведущих к объекту линий электропередачи (ЛЭП). Соглашения удалось достичь при посредничестве Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), сообщил глава организации Рафаэль Гросси.

По данным агентства, после удара 20 августа Запорожская АЭС утратила подключение к единственной оставшейся ЛЭП — «Ферросплавная-1» (330 КВт). С того момента станция использует аварийные дизельные генераторы для охлаждения шести реакторов и резервуаров с отработавшим топливом.

«В настоящее время на станции заканчиваются запасы дизельного топлива, и в течение нескольких дней станция может отключиться, если не будет восстановлено электроснабжение за пределами площадки или если не удастся доставить дополнительные запасы топлива на площадку»,— указано в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

Действующий режим прекращения огня стал седьмым, о котором договорились при посредничестве МАГАТЭ. Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, находится под контролем «Росатома». Все шесть реакторов ЗАЭС — в режиме холодного останова.