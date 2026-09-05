Лето 2026 года в России стало самым теплым с начала метеонаблюдений

Лето 2026 года в России стало рекордно теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

По данным синоптика, экстремально высокие температуры были зафиксированы преимущественно на Урале и в Сибири. В то же время на европейской территории страны и на Дальнем Востоке погодные условия оказались в среднем близкими к климатической норме.

«В столицах России летний сезон прошел без значительной жары»,— рассказал господин Леус. В Москве положительная температурная аномалия составила 0,7 °C, а в Санкт-Петербурге – 0,6 °C. Август вошел в первую десятку самых теплых месяцев за всю историю наблюдений по стране.

Средняя температура воздуха летом превысила норму на 2–4 °C не только в России, но и в Европе, Северной Африке, Центральной Азии, Канаде, США и на Среднем Востоке. Рекордные показатели температуры отмечались по всему Северному полушарию планеты.