В Тюменской области полиция спасла бабушку из пожара, еще одна женщина погибла

В Ялуторовске (Тюменская область) сотрудники ДПС спасли 85-летнюю пенсионерку из горящего двухквартирного дома, сообщили в региональной полиции. Инцидент произошел около полуночи, когда экипаж, находясь на маршруте патрулирования, заметил возгорание. К моменту прибытия полиции одна из половин здания уже была охвачена огнем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Правоохранители связались с экстренными службами и проникли во двор через забор. Соседи сообщили, что во второй, задымленной части дома находится пожилая женщина. Поскольку дверь была заперта, а на стук никто не отвечал, полицейские вместе с местными жителями вскрыли замок с помощью лома. Внутри обнаружили спящую пенсионерку, разбудили ее и вывели на улицу.

После ликвидации пожара в уничтоженной части здания криминалисты обнаружили тело 70-летней женщины. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электрообогревателя. Следственные органы проводят процессуальную проверку и назначили необходимые экспертизы.