WSJ: США пообещали чипы Nvidia в обмен на сделку Армении с Азербайджаном

США смогли убедить Армению подписать предварительное мирное соглашение с Азербайджаном в обмен на расширенный доступ к передовым микрочипам Nvidia, используемым в проектах искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров.

Американские дипломаты рассматривали укрепление экономических связей с США как ключевой стимул для Армении пойти на мирное урегулирование конфликта. В частности, в августе премьер Армении Никол Пашинян вместе с руководством Nvidia и Dell открыл крупный дата-центр Firebird в городе Раздан — в 50 км от границы с Азербайджаном. Разработчики рассчитывают установить около 70 тыс. новейших ИИ-серверов к концу 2027 года.

Экс-посол США в Армении Кристина Квин в беседе с WSJ отметила, что «компоненты Nvidia были очень важной частью головоломки» для достижения мирной сделки. По данным газеты, в июне 2025 года команда спецпосланника США Стива Уиткоффа подготовила меморандум, предполагающий выдачу экспортных лицензий на чипы для Firebird. Тогда же США предложили построить транспортный маршрут между Азербайджаном и его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении, получивший название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

В августе 2025 года в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам была подписана трехсторонняя декларация об установлении мира.