Правительство анонсировало реконструкцию Шереметьево и еще нескольких аэропортов

Правительство расширило схему территориального планирования в области транспорта. Она предполагает строительство и реконструкцию инфраструктуры нескольких аэропортов, включая Шереметьево.

Согласно пресс-релизу правительства, предусмотрена реконструкция инфраструктуры международного аэропорта в Казани, а также аэропортов Шереметьево в Подмосковье, Экимчан в Амурской области, Хатанга и Диксон в Красноярском крае, Угольный в Анадыре. Помимо этого, запланировано строительство аэропортового комплекса Архыз в Карачаево-Черкесии, аэровокзального комплекса в аэропорту Оренбурга и аэропорта Зырянка в Якутии.

В общей сложности в схему территориального планирования в области транспорта и дорог включено более 70 новых объектов транспортной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Власти пояснили, что схемы территориального планирования требуются для создания правовых оснований для резервирования земель, их перевода из одной категории в другую, а также разработки документации по строительству и реконструкции объектов.

В декабре 2021 года Шереметьево закрыл терминал F для проведения «технологического переоснащения». Сейчас в аэропорту работают пассажирские терминалы B, C и D, а также терминал A для бизнес-авиации.