В Екатеринбурге запретят парковать машины от ул. Челюскинцев до ул. Вокзальной

С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге введут запрет на остановку и парковку автомобилей на проезде от улицы Челюскинцев до Вокзальной. Как сообщили в городской администрации, ограничения коснутся участка, расположенного напротив сквера имени Джавахарлала Неру недалеко от железнодорожного вокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Мера принята в связи с проведением строительных работ на площади Уральского Добровольческого танкового корпуса. Еще одна причина — обеспечить беспрепятственное движение автобусов для участников Международного фестиваля молодежи 2026 года.

Городские власти рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать маршруты передвижения, чтобы избежать неудобств в указанный период.