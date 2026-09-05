В Екатеринбурге запретят парковать машины от ул. Челюскинцев до ул. Вокзальной
С 10 по 20 сентября в Екатеринбурге введут запрет на остановку и парковку автомобилей на проезде от улицы Челюскинцев до Вокзальной. Как сообщили в городской администрации, ограничения коснутся участка, расположенного напротив сквера имени Джавахарлала Неру недалеко от железнодорожного вокзала.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Мера принята в связи с проведением строительных работ на площади Уральского Добровольческого танкового корпуса. Еще одна причина — обеспечить беспрепятственное движение автобусов для участников Международного фестиваля молодежи 2026 года.
Городские власти рекомендуют жителям и гостям города заранее планировать маршруты передвижения, чтобы избежать неудобств в указанный период.