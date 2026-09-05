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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 53 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 53 беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

На территории Тульской области ночью объявляли беспилотную опасность, информации о пострадавших нет. Власти регионов ночные атаки пока никак не комментировали.

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