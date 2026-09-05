Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии авиабомб на $5 млрд

Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии высокоточных авиационных боеприпасов JDAM-ER и сопутствующего оборудования примерно на $5 млрд. Сделку должен одобрить Конгресс Соединенных Штатов.

Как указано в сообщении на сайте Госдепа, возможная продажа авиабомб может пройти по программе зарубежных военных продаж. Главным подрядчиком по сделке станет корпорация Boeing.

Госдеп считает, что поставка боеприпасов Саудовской Аравии позволит стране укрепить оборону и расширить возможности по противодействию региональным угрозам. В пакет входят 5 тыс. авиабомб весом 500 футов и еще 5 тыс. бомб весом 2 тыс. футов, а также комплекты наведения KMU-572 и KMU-556.