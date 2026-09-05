В США умер участник фестиваля Burning Man

На фестивале Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-рок в американском штате Невада, найдено тело мужчины. Его доставили в медицинский центр, где врачи констатировали смерть.

Как передает The New York Post, организаторы фестиваля не раскрыли имя мужчины, уточнив, что ему около 50 лет. Точная причина смерти также пока неизвестна.

Издание добавляет, что сообщение о гибели мужчины поступило после предупреждения об ухудшении погоды в пустыне Блэк-рок. Организаторы Burning Man призвали участников фестиваля отложить поездку. Тем, кто уже прибыл в пустыню, рекомендовали воздержаться от поездок на автомобилях.