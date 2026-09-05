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Родригес назвала нефтяную сделку с США выгодной для Венесуэлы

Нефтяная сделка между Каракасом и Вашингтоном выгодна как для Венесуэлы, так и для других стран, заявила временная президент Венесуэлы Дельси Родригес.

«Мы не только обеспечиваем светлое будущее Венесуэле, но и помогаем миру, нашему полушарию, обеспечиваем международную энергетическую безопасность, помогаем сбалансировать мировую экономику»,— сказала госпожа Родригес в эфире гостелевидения. Она также поблагодарила президента США Дональда Трампа за открытость к сотрудничеству в нефтяной сфере.

В конце августа Венесуэла и США подписали сделку, согласно которой Соединенные Штаты примерно вдвое увеличили собственные нефтяные резервы. Венесуэла также подписала соглашения с американской нефтегазовой корпорацией Chevron и итальянской Eni по расширению их деятельности в стране.

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