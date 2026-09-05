В Боливии произошел взрыв на военном объекте

В боливийском городе Виача произошел взрыв на территории центра обслуживания военной техники. Как минимум два человека погибли, еще семь числятся пропавшими без вести. Ранены еще 59 человек.

Как передает телеканал Unitel, среди пострадавших есть шестеро военнослужащих. Спасатели продолжают работать на месте.

Точная причина взрыва пока неизвестна. Минобороны Боливии заявило, что ЧП произошло в месте, где хранятся «пиротехнические материалы». Из-за взрыва повреждены дома вблизи военного центра.