Нигер обвинил Францию в поддержке мятежа в стране

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл российской помощи состоял в непосредственном участии Африканского корпуса в операции. Российские специалисты уже находились на авиабазе №101, где вспыхнул бунт, поэтому смогли быстро откликнуться на запрос руководства Нигера; вместе с президентской и национальной гвардией они штурмовали позиции мятежников и за несколько часов выбили их из ключевых точек столицы.

Обвинение Франции прозвучало на фоне давно разорванных отношений: после переворота 2023 года пришедшие к власти военные объявили о выходе из военного соглашения с Парижем и потребовали вывода французских войск. В январе 2026 года после нападения на аэропорт Ниамея президент Нигера заявил, что атаку спонсировали власти Франции, Бенина и Кот-д'Ивуара; при этом ответственность за сам удар взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Военная операция остановила выступление, но не устранила причины нестабильности. Потери в боях с джихадистскими группировками и, по утверждениям СМИ, задержки с выплатой зарплат вызвали кризис доверия между рядовыми и младшими офицерами и командованием, а отсутствие президента Чиани на публике после подавления мятежа указывает на сохраняющееся давление на руководство страны.