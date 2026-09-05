Нигер обвинил Францию в поддержке мятежа в стране
Власти Нигера заявили, что попытку мятежа в стране спровоцировали и поддержали власти Франции. Одновременно правительство Нигера поблагодарило Россию за помощь со стабилизацией обстановки.
«Эта операция с международными последствиями была спровоцирована и поддержана широкой сетью… во главе которой находится французский режим господина (президента Франции Эмманюэля,— "Ъ") Макрона»,— заявил пресс-секретарь правительства Нигера Сумана Бубакар.
Помимо России власти Нигера поблагодарили и другие дружественные страны — Алжир и государства Сахеля. По словам пресс-секретаря, все они с самого начала продемонстрировали солидарность с народом Нигера и его институтами.
В 2023 году к власти в Нигере в результате переворота пришли военные. В конце августа 2026-го в стране произошел мятеж: молодые военнослужащие, недовольные ситуацией в стране, попытались совершить госпереворот, захватив президентский дворец, аэропорт и национальную телестанцию. Мятеж был подавлен при содействии Африканского корпуса Минобороны России.
Практический смысл российской помощи состоял в непосредственном участии Африканского корпуса в операции. Российские специалисты уже находились на авиабазе №101, где вспыхнул бунт, поэтому смогли быстро откликнуться на запрос руководства Нигера; вместе с президентской и национальной гвардией они штурмовали позиции мятежников и за несколько часов выбили их из ключевых точек столицы.
Обвинение Франции прозвучало на фоне давно разорванных отношений: после переворота 2023 года пришедшие к власти военные объявили о выходе из военного соглашения с Парижем и потребовали вывода французских войск. В январе 2026 года после нападения на аэропорт Ниамея президент Нигера заявил, что атаку спонсировали власти Франции, Бенина и Кот-д'Ивуара; при этом ответственность за сам удар взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).
Военная операция остановила выступление, но не устранила причины нестабильности. Потери в боях с джихадистскими группировками и, по утверждениям СМИ, задержки с выплатой зарплат вызвали кризис доверия между рядовыми и младшими офицерами и командованием, а отсутствие президента Чиани на публике после подавления мятежа указывает на сохраняющееся давление на руководство страны.