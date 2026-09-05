ОБСЕ готова содействовать переговорам по Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова содействовать переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил глава пресс-службы МИД Швейцарии Николя Бидо. В 2026 году Швейцария председательствует в ОБСЕ.

«Готовность сохраняется. Дипломатия начинается с поддержания каналов общения, особенно когда позиции сторон сильно расходятся»,— сказал Николя Бидо ТАСС.

В начале 2026 года глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис посетил Москву и Киев. По словам господина Бидо, визиты в Россию и Украину «позволили поддерживать прямой политический диалог на уровне председательства ОБСЕ с обеими сторонами».

Николя Бидо добавил, что цель Швейцарии как председателя организации заключается в том, чтобы «наглядно продемонстрировать, что может предложить ОБСЕ, если откроется политическое окно». По его словам, речь идет не только о платформе для диалога, но и об инструментах для содействия урегулированию конфликта, реализации его на местах.