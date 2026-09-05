ОБСЕ готова содействовать переговорам по Украине
ОБСЕ выразила готовность содействовать переговорам по конфликту на Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова содействовать переговорам по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил глава пресс-службы МИД Швейцарии Николя Бидо. В 2026 году Швейцария председательствует в ОБСЕ.
«Готовность сохраняется. Дипломатия начинается с поддержания каналов общения, особенно когда позиции сторон сильно расходятся»,— сказал Николя Бидо ТАСС.
В начале 2026 года глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис посетил Москву и Киев. По словам господина Бидо, визиты в Россию и Украину «позволили поддерживать прямой политический диалог на уровне председательства ОБСЕ с обеими сторонами».
Николя Бидо добавил, что цель Швейцарии как председателя организации заключается в том, чтобы «наглядно продемонстрировать, что может предложить ОБСЕ, если откроется политическое окно». По его словам, речь идет не только о платформе для диалога, но и об инструментах для содействия урегулированию конфликта, реализации его на местах.
Смысл готовности ОБСЕ — не в самостоятельном запуске переговоров, а в обеспечении договоренностей, если стороны сначала достигнут перемирия. Организация разработала план наблюдения за его соблюдением и, по словам председателя ОБСЕ, может начать мониторинг спустя несколько часов после прекращения огня; в дальнейшем она также может контролировать выполнение условий мирного соглашения.
Практический предел этой роли — необходимость согласия всех 57 государств ОБСЕ, включая Россию и Украину, на отправку миссии. Такой механизм уже оказался уязвимым: специальная мониторинговая миссия, работавшая в Донбассе с 2014 года и содействовавшая диалогу, прекратила работу в 2022 году после того, как ее мандат не удалось продлить из-за российского вето; российская сторона также заявляла, что не считает нынешнюю роль ОБСЕ функциональной для достижения прочного мира.