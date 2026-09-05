Глава РСПП предложил включить террористическую угрозу в число страховых рисков

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практически предложение означало бы распределение риска между страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК), чтобы отдельная страховая компания не удерживала весь потенциальный убыток на собственном балансе. Но единообразные условия полиса не гарантируют одинаковую выплату: объем покрытия зависит от обстоятельств происшествия, а при иной квалификации события или отсутствии уголовного дела страховщик может отказать в возмещении.

Потребность в такой схеме связана с тем, что с 2022 года частота убытков по страхованию терроризма выросла с единичных случаев до более чем ста в год, тогда как РНПК не может полностью контролировать объем принимаемой экспозиции. Если перестраховочной защиты недостаточно, страховщику приходится оставлять больше риска у себя, что увеличивает нагрузку на капитал и может ухудшить его финансовую устойчивость.

После прекращения в 2022 году работы иностранных перестраховщиков с российскими страховщиками РНПК приняла их обязательства на прежних условиях. По данным за 2023 год, на нее приходилось 72% премий, переданных в перестрахование, поэтому расширение покрытия потребовало бы не только изменения правил страхования, но и настройки емкости самой РНПК; для клиентов это может обернуться более сложным оформлением, увеличением сроков и ограниченной доступностью полисов для наиболее рисковых объектов.