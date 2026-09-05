Глава РСПП предложил включить террористическую угрозу в число страховых рисков
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил квалифицировать террористическую угрозу как страховой риск.
«Надо страховать эти объекты и надо террористическую угрозу вносить в качестве страхового риска. Но мы понимаем, что не всякая страховая компания будет страховать склады Ozon или Wildberries… Поэтому нужна перестраховочная технология. А перестраховочная компания у нас одна — Российская национальная перестраховочная компания, которая под Центральным банком. И ее надо докапитализировать, потому что она на рыночных условиях тоже не потянет»,— сказал господин Шохин в интервью ИС «Вести».
Глава РСПП также предложил изменить нормативную базу в сфере защиты предприятий от беспилотников. По его словам, частные охранные предприятия должны иметь разрешение на применение дронов-перехватчиков с боевым зарядом.
Практически предложение означало бы распределение риска между страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК), чтобы отдельная страховая компания не удерживала весь потенциальный убыток на собственном балансе. Но единообразные условия полиса не гарантируют одинаковую выплату: объем покрытия зависит от обстоятельств происшествия, а при иной квалификации события или отсутствии уголовного дела страховщик может отказать в возмещении.
Потребность в такой схеме связана с тем, что с 2022 года частота убытков по страхованию терроризма выросла с единичных случаев до более чем ста в год, тогда как РНПК не может полностью контролировать объем принимаемой экспозиции. Если перестраховочной защиты недостаточно, страховщику приходится оставлять больше риска у себя, что увеличивает нагрузку на капитал и может ухудшить его финансовую устойчивость.
После прекращения в 2022 году работы иностранных перестраховщиков с российскими страховщиками РНПК приняла их обязательства на прежних условиях. По данным за 2023 год, на нее приходилось 72% премий, переданных в перестрахование, поэтому расширение покрытия потребовало бы не только изменения правил страхования, но и настройки емкости самой РНПК; для клиентов это может обернуться более сложным оформлением, увеличением сроков и ограниченной доступностью полисов для наиболее рисковых объектов.