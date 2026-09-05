Трамп вновь пригрозил нанести удар по иранской горе Пикакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны могут «очень скоро» нанести удар по горе Пикакс в Иране. По информации американской разведки, внутри горного массива находится секретный ядерный комплекс.

«Мы, возможно, очень скоро ударим по горе Пикакс»,— сказал Дональд Трамп журналистам. На вопрос о возможных сроках урегулирования конфликта президент США ответил: «Я не знаю, ничего не могу об этом сказать». При этом он добавил, что хочет достичь мира, чтобы «следующему президенту не пришлось об этом беспокоиться».

Дональд Трамп многократно заявлял, что вооруженные силы США могут нанести удары по горе Пикакс. Она также известна как Коланг Газ Ла или Кирка. Гора находится в нескольких километрах от завода по обогащению урана в Натанзе, по которому США наносили удары в июне 2025 года.