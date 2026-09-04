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В Турции по делу о мошенничестве задержан гражданин России

В турецкой Аланье полицейские задержали гражданина России, который находился в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола.

Как передает турецкое издание Haber, в России мужчина объявлен в розыск по делу о мошенничестве. После получения уведомления от Интерпола прокуратура Турции начала собственное расследование и установила, что подозреваемый находится в Аланье.

Полиция задержала россиянина по адресу, где он проживал. В ближайшее время мужчину экстрадируют в Россию.

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