В Турции по делу о мошенничестве задержан гражданин России

В турецкой Аланье полицейские задержали гражданина России, который находился в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола.

Как передает турецкое издание Haber, в России мужчина объявлен в розыск по делу о мошенничестве. После получения уведомления от Интерпола прокуратура Турции начала собственное расследование и установила, что подозреваемый находится в Аланье.

Полиция задержала россиянина по адресу, где он проживал. В ближайшее время мужчину экстрадируют в Россию.