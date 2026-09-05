Курс доллара. Прогноз на 7 — 11 сентября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшую неделю рубль завершил незначительным укреплением позиций. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс доллара составил 85,82 руб./$, что почти на 50 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Начало недели не предвещало такого позитивного исхода. С понедельника по среду доллар укрепил позиции на 1,15 руб. и впервые с марта 2025 года поднялся до 87,30 руб./$. Однако в последующие дни на фоне геополитической разрядки, а также фиксации прибыли спекулянтов курс резко пошел вниз, потеряв за два дня 1,5 руб.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|86.00-88.00
|УК Первая
|85.00-88.00
|Банк Зенит
|86.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|«Цифра банк»
|85.00-87.00
|Газпромбанк
|85.00-87.00
|Консенсус-прогноз *
|85.50
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
На предстоящей неделе курс рубля может закрепиться в диапазоне 85–87 руб./$
На минувшей неделе наблюдалось замедление тренда на ослабление рубля. Валютная пара CNY/RUB вплотную приблизилась к психологически важной отметке 13 руб./CNY, после чего отступила. В четверг Минфин сообщил о сокращении покупок валюты в рамках бюджетного правила в противовес ожиданиям участников рынка об их умеренном увеличении, что дополнительно поддержало рубль. Так, с 7 сентября совокупные покупки валюты ЦБ РФ и Минфина снизятся до 1,9 млрд руб./день с 5,9 млрд руб./день ранее. Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля может закрепиться в диапазоне 12,65–12,90 руб./CNY и 85–87 руб./$.
Дополнительно рубль поддерживает дорогая нефть
Российский рубль завершает неделю укреплением к основным валютам: к китайскому юаню — на 0,92%, до 12,78 руб./CNY, к доллару США — на 1,04%, до 86,01 руб./$. Главным драйвером стали признаки геополитической разрядки, снизившие спрос на защитные активы. Дополнительно рубль поддерживают дорогая нефть, жесткая ДКП и Минфин, который занял на рынке ОФЗ 1 трлн руб. и изъял избыточную ликвидность. На этом фоне баланс рисков смещен в направлении сдвига валютных курсов к нижним границам диапазонов 12,6–12,8 руб. за юань, 85–87 руб. за доллар.
Движение курса во многом будет зависеть от неэнергетического экспорта
Минфин снизит покупки валюты в сентябре. С учетом роста экспортной валютной выручки рубль должен укрепиться на 4 руб. к концу сентября до уровня 80–83 руб./$. Движение курса во многом будет зависеть от неэнергетического экспорта, в том числе зернового, пик которого приходится на август—сентябрь. По этой статье экспорта есть неопределенность. При этом спрос на валюту сезонно снизится на фоне завершения туристического сезона.
В сентябре может проявиться позитивный эффект от повышенных цен на нефть
Российскую валюту временно поддерживают два фактора: снижение чистых покупок валюты Минфином в сентябре почти втрое, а также рост цен на нефть и сужение дисконтов по Urals. В сентябре может проявиться позитивный эффект от повышенных цен на нефть в августе, однако сезонный рост импорта может частично нивелировать его. С учетом существенного ослабления рубля, которое состоялось летом, осенью российская валюта может перейти к консолидации вблизи текущих уровней, по курсу доллара — это диапазон 83–88 руб./$.
В течение предстоящей недели курс доллара может составить 85–88 руб./$
Пространство для снижения ключевой ставки до конца года представляется ограниченным, что, вероятно, будет фактором поддержки для рубля. В базовом сценарии предполагаем, что ключевая ставка до конца года будет снижена один раз на 0,25 п. п., до 13,75%. Вполне вероятно, что этот шаг будет сделан в сентябре. Но не исключено, что совет директоров Банка России может взять тактическую паузу на ближайшем заседании и вернуться к снижению ключевой ставки в октябре или декабре. Таким образом, на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, будет делать выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением на 0,25 п. п. В течение предстоящей недели курс доллара может составить 85–88 руб./$, юаня — 12,7–13,1 руб./CNY.
Оптимизма рынкам добавляют двусторонние сигналы о перспективах мирных переговоров
Среди оптимистичных для российской экономики новостей — данные Росстата по росту промышленного производства в РФ в июле 2026 года активнее, чем прогнозировалось ранее. Плюс июльский рост ВВП РФ, согласно данным Минэкономразвития, составил 0,6% в годовом выражении. Между тем глобально не на стороне российского рубля снижение нефтегазовых доходов, а также стабильно высокий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. При этом аккуратного оптимизма рынкам добавляют двусторонние сигналы о перспективах мирных переговоров. По традиции в фокусе для доллара — августовский отчет по рынку труда США, который может заметно сказаться на итоговом решении Федрезерва по ключевой ставке в середине месяца.