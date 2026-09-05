Курс доллара. Прогноз на 7 — 11 сентября

Павел Бирюков,

главный экономист На предстоящей неделе курс рубля может закрепиться в диапазоне 85–87 руб./$ На минувшей неделе наблюдалось замедление тренда на ослабление рубля. Валютная пара CNY/RUB вплотную приблизилась к психологически важной отметке 13 руб./CNY, после чего отступила. В четверг Минфин сообщил о сокращении покупок валюты в рамках бюджетного правила в противовес ожиданиям участников рынка об их умеренном увеличении, что дополнительно поддержало рубль. Так, с 7 сентября совокупные покупки валюты ЦБ РФ и Минфина снизятся до 1,9 млрд руб./день с 5,9 млрд руб./день ранее. Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля может закрепиться в диапазоне 12,65–12,90 руб./CNY и 85–87 руб./$.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Дополнительно рубль поддерживает дорогая нефть Российский рубль завершает неделю укреплением к основным валютам: к китайскому юаню — на 0,92%, до 12,78 руб./CNY, к доллару США — на 1,04%, до 86,01 руб./$. Главным драйвером стали признаки геополитической разрядки, снизившие спрос на защитные активы. Дополнительно рубль поддерживают дорогая нефть, жесткая ДКП и Минфин, который занял на рынке ОФЗ 1 трлн руб. и изъял избыточную ликвидность. На этом фоне баланс рисков смещен в направлении сдвига валютных курсов к нижним границам диапазонов 12,6–12,8 руб. за юань, 85–87 руб. за доллар.

Илья Федоров,

главный экономист Движение курса во многом будет зависеть от неэнергетического экспорта Минфин снизит покупки валюты в сентябре. С учетом роста экспортной валютной выручки рубль должен укрепиться на 4 руб. к концу сентября до уровня 80–83 руб./$. Движение курса во многом будет зависеть от неэнергетического экспорта, в том числе зернового, пик которого приходится на август—сентябрь. По этой статье экспорта есть неопределенность. При этом спрос на валюту сезонно снизится на фоне завершения туристического сезона.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления В сентябре может проявиться позитивный эффект от повышенных цен на нефть Российскую валюту временно поддерживают два фактора: снижение чистых покупок валюты Минфином в сентябре почти втрое, а также рост цен на нефть и сужение дисконтов по Urals. В сентябре может проявиться позитивный эффект от повышенных цен на нефть в августе, однако сезонный рост импорта может частично нивелировать его. С учетом существенного ослабления рубля, которое состоялось летом, осенью российская валюта может перейти к консолидации вблизи текущих уровней, по курсу доллара — это диапазон 83–88 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик В течение предстоящей недели курс доллара может составить 85–88 руб./$ Пространство для снижения ключевой ставки до конца года представляется ограниченным, что, вероятно, будет фактором поддержки для рубля. В базовом сценарии предполагаем, что ключевая ставка до конца года будет снижена один раз на 0,25 п. п., до 13,75%. Вполне вероятно, что этот шаг будет сделан в сентябре. Но не исключено, что совет директоров Банка России может взять тактическую паузу на ближайшем заседании и вернуться к снижению ключевой ставки в октябре или декабре. Таким образом, на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, будет делать выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением на 0,25 п. п. В течение предстоящей недели курс доллара может составить 85–88 руб./$, юаня — 12,7–13,1 руб./CNY.