В Москве открыли новую линию метро и городской вокзал

Президент Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли пять станций новой Рублево-Архангельской линии (РАЛ) столичной подземки и новый московский городской вокзал (МГВ) «Серп и Молот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Народное Ополчение» Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» «Народное Ополчение» Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» «Деловой центр» Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ / купить фото «Бульвар Генерала Карбышева» Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» «Звенигородская» Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» «Шелепиха» Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» Сергей Собянин и Владимир Путин Фото: пресс-служба президента РФ Следующая фотография 1 / 7 «Народное Ополчение» Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» «Народное Ополчение» Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» «Деловой центр» Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ / купить фото «Бульвар Генерала Карбышева» Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» «Звенигородская» Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» «Шелепиха» Фото: Дмитрий Белицкий / Агентство «Москва» Сергей Собянин и Владимир Путин Фото: пресс-служба президента РФ

В первый участок РАЛ вошли две станции, ранее действовавшие в составе БКЛ,— «Деловой центр» и «Шелепиха», а также три новые: «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Предполагается, что уже на момент открытия на линии будет совершаться более 90 тыс. поездок ежесуточно, а к 2030 году их количество возрастет до 130 тыс. Пассажиров будут возить поезда модели «Москва-2026». Второй участок этой ветки, включая станции «Серебряный Бор», «Строгино», «СберСити», «Новорижская», «Красногорск» и «Изумрудные холмы», достроят в 2027–2030 годах.

МГВ «Серп и Молот» представляет собой обновленную станцию Горьковского направления. Зданием вокзала объединены станция МЦД-4, две линии метрополитена — Люблинско-Дмитровская (станция «Римская») и Калининская (станция «Площадь Ильича»), а также маршруты наземного пассажирского транспорта и трамвая. Главным эффектом от обновления станции, не работавшей два месяца — с 6 июля,— станет ускоренная пересадка между МЦД и метро: время сократится с 15 до 3 минут.

Полина Ячменникова