Ozon начал искать операторов сторонних сортировочных центров для сотрудничества

Ozon планирует начать сотрудничать с операторами сторонних сортировочных центров в некоторых регионах России. Партнеры должны будут принимать поставки, сортировать товары и передавать их курьерам для доставки покупателю, а также осуществлять возвраты. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Отдельные сортировочные центры должны будут отправлять товары для хранения на складах Ozon в других регионах. «Этот шаг повысит диверсификацию нашей логистической сети и создаст дополнительные точки отгрузки для продавцов»,— отметили в Ozon. На первом этапе компания ищет партнеров в 29 городах. Подать заявку на участие могут владельцы или арендаторы складов площадью от 1,5 тыс. кв м.

Несколько складов Ozon в различных регионах были повреждены при ударах вооруженных сил Украины. Первая атака произошла 22 августа в Саратовской области. Последним под удар попал склад в Белгороде. На поврежденных сортировочных центрах временно ограничивались отгрузки.