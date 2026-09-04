В Петербурге за день выпало более половины месячной нормы осадков

В Петербурге 4 сентября выпало 37,51 мм осадков — это более половины месячной нормы сентября. Из-за сильного дождя система водоотведения продолжает работать в режиме максимальной гидравлической нагрузки, сообщили в «Водоканале Санкт-Петербурга».

С начала суток городская канализация приняла свыше 4 млн кубометров сточных вод — примерно вдвое больше обычного объема. Из-за большого количества осадков на улицах образуются локальные скопления воды.

В частности, горожане сообщают о подтоплениях в Приморском районе: вода скопилась на улице Уточкина, у пересечения улиц Маршала Новикова и Ольховой, а также на улицах в районе станций метро «Пионерская» и «Старая Деревня». Видео с затопленным проспектом Королева прислали читатели «Ъ Северо-Запад».

Приморский район ранее вошел в список адресов, где «Водоканал» выявил риск скопления воды при сверхрасчетных осадках. В 2023 году здесь началась модернизация канализационной сети. Проект предусматривает строительство новых канализационных сетей и двух микротоннелей — от Репищевой улицы до улицы Маршала Новикова и далее до пересечения Долгоозерной улицы с проспектом Королева.

Строительство микротоннелей уже завершено: тоннелепроходческие комплексы прошли под землей почти 1,5 км. Сейчас специалисты оснащают шахты, прокладывают ливневую канализацию диаметром до 400 мм и подключают существующие сети к новому микротоннелю. Завершить все работы планируется до конца октября 2026 года.

Тем временем бригады «Водоканала» продолжают отводить воду с улиц, где она еще не принята канализацией. Специалисты работают, в частности, на проспекте Испытателей у станции метро «Пионерская», улицах Маршала Новикова, Уточкина, Матросова и других участках.

Сообщить о скоплениях воды можно круглосуточно по телефонам 004 и 576-14-83.

Карина Дроздецкая