Выборы ловят взгляды

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии встретились с наблюдателями из Белоруссии, Армении и Таджикистана. Последних будут возить по участкам для голосования в дни выборов с 18 по 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Практика приглашения иностранных наблюдателей является ключевым фактором легитимности выборов позволяет сформировать независимое мнение о ходе голосования, считает председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Практика приглашения иностранных наблюдателей является ключевым фактором легитимности выборов позволяет сформировать независимое мнение о ходе голосования, считает председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Участники встречи с членами миссии международных наблюдателей и экспертной группы Межпарламентской ассамблеи СНГ в горизбиркоме обсудили роль международного наблюдения как инструмента укрепления общественного доверия к выборам. Практика приглашения иностранных наблюдателей является ключевым фактором легитимности выборов и позволяет сформировать независимое мнение о ходе голосования, считает председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

«Очень важно для международных наблюдателей показать максимально все, что они захотят, с точки зрения подготовки к избирательному процессу. В дни голосования они также планируют работать на избирательных участках в Санкт-Петербурге. Мы постараемся сделать так, чтобы они имели возможность в любое время на любом участке посмотреть все, что они захотят, обеспечить максимальную прозрачность всего избирательного процесса»,— рассказал господин Мейксин журналистам.

На встрече присутствовали представитель Армении Айк Чилингарян, Республики Беларусь Сергей Хоменко и Таджикистана Абдухалил Гафурзода. Последний поделился, что во время визита в Петербург, помимо изучения электоральной документации и оснащения участков, запланировал встречи с представителями политических партий. Он не уточнил, какие именно объединения согласились на разговор. Еще на мероприятии была председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова.

От Межпарламентской ассамблеи СНГ в Петербурге будут работать примерно 20 человек. Еще часть наблюдателей прибудет в город из-за рубежа по линии Центральной избирательной комиссии и Министерства иностранных дел. Основной костяк наблюдателей направит Общественная палата Петербурга — около 2 тыс. человек. Ранее Общественная палата договорилась о совместном наблюдении с партиями «Зеленые», «Новые люди», «Единая Россия», ЛДПР.

Только две партии, принимающих участие в выборах, не подписали соглашения о сотрудничестве: КПРФ и «Справедливая Россия». В беседе с «Ъ Северо-Запад» глава петербургского горкома Роман Кононенко заявил, что не уверен в мотивации наблюдателей от Общественной палаты. Международное наблюдение коммунист считает важным инструментом, но для других целей.

«Международные наблюдатели — это лица, которые посещают участки, проводят там немного времени, смотрят только на внешнюю сторону. Я считаю, они, безусловно, нужны для легитимизации, но они выполняют не те функции, которые мы привыкли понимать под наблюдением. <...> Никогда я не замечал, чтобы наблюдатели от Общественной палаты что-то дельное находили или нарушения фиксировали. Наоборот, говорят, что нарушений нет, хотя мы знаем, что иногда они бывают»,— заявил господин Кононенко.

Похожей позиции придерживается глава петербургских справедливороссов Надежда Тихонова.

«В Санкт-Петербурге мы не подписывали соглашение. Как показали последние выборы, наблюдает и борется только "Справедливая Россия". По муниципальным выборам мы поняли, что результат отстаивали только мы. Кое-где, частично, коммунисты. Все остальные — абсолютнейшая тишина и покой. Никому не интересно. Рассчитывать можем только на себя»,— заявила госпожа Тихонова.

Константин Леньков