Путин обсудил с оргкомитетом «Победа» сохранение исторической памяти
Владимир Путин провел заседание оргкомитета «Победа»
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи заседание Российского организационного комитета «Победа». Участники обсудили задачи исполнительной и судебной власти в сфере сохранения исторической памяти, улучшение экскурсионной и музейной деятельности, а также рассмотрели новые заявки на присвоение звания «Город трудовой доблести».
Фото: пресс-служба президента РФ
«Одна из ключевых задач — сбережение мест памяти, а это не только воинские мемориалы, но и здания, где произошли знаковые события, кварталы, природные ансамбли»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля). Он поручил Минпросвещения, Минобрнауки и Минкульту продолжать создавать музейно-выставочные экспозиции в учреждениях культуры и образования.
Оргкомитет «Победа» был учрежден в 2000 году. Это совещательный орган, созданный для проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания. В состав входят представители администрации, правительства, Совета федерации, Госдумы и федеральных органов исполнительной власти. Председатель — Владимир Путин.