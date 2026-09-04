Россияне закупились на Мосбирже

Частные инвесторы в три с половиной раза нарастили вложения в акции на Мосбирже. По итогам августа россияне купили ценных бумаг на 30,5 млрд руб., а приток средств в облигации превысил 150 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

При этом инвестиции растут на падающем рынке. Индекс Мосбиржи корректировался после многонедельного падения, но по итогам августа все же потерял около 2%. С марта бенчмарк просел на 22%. Физлиц привлекли подешевевшие бумаги, заметил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков:

«Чтобы понимать динамику августа, нужно обратить внимание на состояние рынка в течение лета. В июле она зафиксировал минимальные значения по индексу Мосбиржи за несколько лет, где-то 1900 пунктов. Соответственно, сложилась ситуация, когда многие акции и облигации с доходностью, которая тоже выросла, стали интересны частным инвесторам.

Люди покупают активы тогда, когда кажется, что дешево: многие акции и облигации выглядят интересными для покупки со среднесрочными и долгосрочными перспективами. Мы видим, что растет интерес со стороны частных инвесторов, фондов, банков и так далее. Юридические лица пока не входят в рынок в полную силу, потому что нет уверенности в том, что можно будет заработать быстро.

Частный инвестор все-таки принимает решение достаточно оперативно: он может сегодня купить, а послезавтра продать. У юрлиц такой степени свободы принятия решений нет. Как только у российской экономики появятся перспективы и просвет в геополитике, такие игроки быстро ринутся на рынок с массовыми скупками. Сейчас в основном рынок действительно держится на частных покупателях; если я не ошибаюсь, то где-то 3/4 всех сделок совершают именно они».

За месяц на Мосбиржу пришли около 280 тыс. физлиц. Всего по итогам августа число инвесторов с брокерскими счетами выросло до 42,5 млн человек. Сделки заключали свыше 3 млн, из них 350 тыс. — это квалифицированные инвесторы. Самыми популярными остались акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа и «Газпрома». В том числе и потому что у некоторых голубых фишек ожидались хорошие дивиденды, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов:

«У многих заканчивается действие банковских депозитов. Год назад люди клали средства на банковские счета под большие проценты, а сейчас ставка существенно сократилась.

Те, у кого заканчивается срок действия вкладов, просто часть этих средств переводят на биржу, в частности, в облигации, чтобы зафиксировать пока еще достаточно высокую доходность.

В акции тоже какие-то дивидендные истории переводят. Допустим, по "Сберу" сейчас ожидаются выплаты в размере от 42 до 45 руб., это доходность от 15 до 16% годовых. Это уже выше, чем на банковском депозите. Кроме того, еще есть возможность заработать на росте самой стоимости акций.

Еще есть такой момент: очень активно сейчас наполняются фонды денежного рынка. В первую очередь, наверное, это связано как раз с высокой ликвидностью, то есть эти средства можно в любой момент вывести и без потери дохода. Людям удобнее размещать деньги там».

3 сентября индекс Мосбиржи вернулся к росту на фоне политических заявлений с Восточного экономического форума и дорогой нефти. На следующий день его поддержали новости о возможном визите в Москву американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, к вечеру рынок продолжил попытки закрепиться выше 2250 пунктов.

Александра Абанькова