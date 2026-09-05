MIHOP, LIHOP, «Моссад» и НЛО
11 конспирологических теорий про теракты 11 сентября
Теракты в США 25 лет назад, 11 сентября 2001 года, стали не только самыми кровавыми в истории страны. Это одно из событий, породивших множество самых разных конспирологических версий произошедшего. Кто-то считает, что за взрывами стоят власти США, «Моссад» или даже инопланетяне. Кто-то — что для подрыва зданий Всемирного торгового центра использовались заложенная ранее взрывчатка, ракеты и даже голограммы. «Ъ» рассказывает о теориях заговора вокруг терактов — как самых распространенных, так и самых экстравагантных.
Фото: Jeff Christensen JC / ME / Reuters
Теракт против самих себя
Большинство конспирологических теорий об 11 сентября строится на том, что теракты устроила не «Аль-Каида» (признана в России террористической и запрещена), а само правительство США. Или же как минимум оно что-то знало об их подготовке.
В пользу этих версия работало и вполне понятное недовольство американцев действиями своего правительства после случившегося, прежде всего начатыми войнами в Афганистане и Ираке. То есть обсуждалось, что теракты устроило само правительство США — как предлог для вторжения на Ближний и Средний Восток. Такие версии в итоге получили общее наименование MIHOP (make/made it happen on purpose, то есть «намеренно устроили это»).
Теракты 11 сентября породили множество конспирологических теорий, в которые многие верят до сих пор
Фото: Louis Lanzano / AP
Преступное бездействие
Близкие к MIHOP, но более мягкие варианты получили название LIHOP (let it happen on purpose — «намеренно позволили этому произойти»). Они подразумевали, что у властей США была информация о планах террористов, но они не препятствовали им.
Сторонники MIHOP и LIHOP довольно многочисленны, они даже создали общественное «Движение правды о 9/11».
Версиям посвящено много книг и фильмов. Они обсуждаются до сих пор, хотя власти США создали специальную комиссию по расследованию терактов 11 сентября и опубликовали ее выводы. Собственные опровержения таких теорий представляли и многие независимые эксперты.
Опросы показывают, что в такие теории до сих пор верят очень многие. Исследование в 2008 году в разных странах показало: лишь 46% верили официальной версии, что теракт совершила «Аль-Каида» (признана в России террористической и запрещена), 15% считали, что его совершили сами американцы, еще 7% — что к нему причастен Израиль.
В опросе, проведенном в августе 2026 года в США, около 10% заявили, что к терактам причастно американское правительство.
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Эхо теракта 11 сентября
Отключение ПВО
Сторонники LIHOP и особенно MIHOP часто говорят о том, что незадолго до 11 сентября Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) приостановило действие противовоздушной обороны над Нью-Йорком и другими затронутыми терактами районами. Также есть версия, что NORAD якобы специально позже, чем было нужно, подняло в воздух свои истребители.
По мнению сторонников такого сюжета, американские военные могли предотвратить теракт, но им не дали.
«Есть только одно объяснение этого,— говорит конспиролог Марк Элсис.— Нашим ВВС приказали бездействовать 9/11».
Сторонники официальной позиции объясняют, что NORAD действительно была не слишком готова к сценарию развития событий 11 сентября, но не из-за приказа бездействовать, а скорее из-за халатности. Никто не ожидал, что теракт случится в самих США, да и крупные самолеты там не угоняли с 1979 года.
Многие не верили, что небоскребы могли обрушиться после столкновения с самолетами
Фото: Petra Beter SB / HB / Reuters
Финансовые манипуляции на теракте
В качестве еще одного «доказательства» того, что власти США знали о готовящемся теракте, называют активизацию торгов опционами на акции United Airlines и American Airlines незадолго до 11 сентября — именно этим авиакомпаниям принадлежали захваченные самолеты. Сторонники теории считают, что, раз были такие торги, значит, кто-то знал о готовящихся нападениях заранее.
Участники комиссии по расследованию 9/11 писали, впрочем, что у некоторых выглядящих подозрительно торгов на самом деле были другие причины. Например, включение акций одной из этих авиакомпаний в рекомендации популярной рассылки для инвесторов или информация о сделке с компаниями одного конкретного инвестора.
Еще более подозрительным конспирологам представлялось обрушение седьмого корпуса Всемирного торгового центра, в который самолет не врезался
Фото: Mike Segar MS / Reuters
Контролируемый взрыв
Многие сторонники теории заговора придерживаются версии, что обрушение башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) произошло не столько из-за того, что в них врезались самолеты, сколько из-за контролируемого взрыва. По их мнению, перед терактом в зданиях заложили взрывчатку, которая и стала основной причиной разрушений.
Основной аргумент состоит в том, что небоскребы якобы не могли обрушиться после того, как в них «всего лишь» врезались самолеты. Некоторые сторонники этой теории говорят, что изгиб несущих конструкций ВТЦ четко говорит о воздействии взрывчатки.
Помимо башен-близнецов 11 сентября обрушилось еще одно здание — седьмой корпус Всемирного торгового центра. Оно рухнуло из-за попадания в него обломков соседних зданий и из-за возникших в нем пожаров. Но это официальная версия. Скептики считают, что уж оно-то точно обрушилось в результате контролируемого подрыва изнутри — ведь в него не попадали самолеты. В качестве одного из доказательств они указывают на слова некоего администратора здания. Тот незадолго до обрушения сказал: «Pull it». По официальной версии, таким образом он распорядился выводить из здания пожарных, так как оно может развалиться из-за сильных повреждений. По конспирологической версии — отдал приказ взорвать его.
Самолеты без людей
Еще одна версия состоит в том, что самолеты, врезавшиеся в здания 11 сентября, сами были начинены взрывчаткой — именно поэтому разрушения были столь сильными. А управлялись они дистанционно. Пассажиров же — тут версии расходятся — либо убили и сбросили в море, либо же дали им новые документы с новыми именами, чтобы помочь скрыться.
В качестве доказательства этой теории приводится тот факт, что некоторые люди из угнанных террористами самолетов звонили родным и близким. По мнению конспирологов, такого быть не могло, ведь самолеты летели слишком высоко. А значит, эти звонки были специально подстроены.
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Самолеты-голограммы
Более экстравагантная версия состоит в том, что в башни-близнецы врезались не самолеты, а ракеты. Один из ее сторонников — бывший сотрудник MI5 и известный конспиролог Дэвид Шейлер. Он, как и сторонники теории об использовании взрывчатки, считает, что лайнеры Boeing не могли бы привести к таким разрушениям башен. А значит, это были не самолеты, а ракеты.
На вопрос критиков, почему тогда во всех новостных сюжетах и любительских записях теракта видны именно самолеты, Шейлер говорил, что «ракеты были окружены голограммами, благодаря которым они выглядели как лайнеры». Никакие аргументы о том, что это просто технологически невозможно, не работают. По мнению ряда сторонников этой теории, самолеты были добавлены с помощью компьютерной графики уже в ролики о теракте.
Ракетой по Пентагону
Ракеты фигурируют и в других конспирологических теориях вокруг 9/11. Как известно, помимо двух самолетов, врезавшихся в северную и южную башни ВТЦ в Нью-Йорке, еще один врезался в здание Пентагона под Вашингтоном. Некоторые конспирологи считают, что на самом деле в здание Минобороны США попала ракета.
Основная линия доказательств состоит в том, что отверстие от попадания круглое, а не более сложной формы, как, по мнению скептиков, произошло бы после попадания в постройку самолета.
В ответ на это некоторые эксперты указывали на то, что врезающийся самолет «не оставляет отверстие в форме себя, как в комиксах». Тем не менее сторонники «ракетной теории» считают, что на самом деле обломки самолета привезли к Пентагону отдельно. Многочисленные фотографии и видео самолета на подлете к зданию и после того, как он врезался, их не убеждают.
Еще одна ракета
11 сентября был и четвертый самолет — Boeing 757–222, шедший рейсом 93 United Airlines и также захваченный террористами. В нем пассажиры попытались перехватить управление самолетом у преступников. В итоге тот не достиг цели и рухнул примерно в 240 км от Вашингтона. Эксперты сходятся в том, что террористы собирались направить его в одно из правительственных зданий Вашингтона, возможно, прямо в Белый дом.
Однако есть и те, кто считает, что на самом деле самолет упал не из-за бунта на борту, а потому, что его сбил истребитель американских ВВС или ракета. Объясняется это тем, что обломки самолета якобы разбросаны на слишком большом расстоянии, или же тем, что неподалеку от него видели какие-то другие самолеты.
Причину поражения самолета ракетой объясняют по-разному: одни —тем, что лайнер направлялся в такое стратегически важное место, как Вашингтон. Другие усложняют теорию — по их мнению, борт сбили, так как пассажиры узнали правду о причастности правительства к терактам и могли бы ее рассказать.
Во всем виноват «Моссад»
Хотя большинство конспирологических теорий фокусируется на роли в терактах американских властей, называют возможных «ответственных» и из других стран. Самый распространенный вариант — Израиль и его разведка «Моссад». Сторонники этой теории считают, что Израиль специально устроил теракты, чтобы вовлечь США в конфликт с арабскими государствами. Или же Израиль знал о готовящихся терактах, но специально не предупредил США о них.
Сторонники этой идеи говорят, что в ВТЦ перед взрывом было 4 тыс. евреев, но «Моссад» предупредил их заранее, посоветовав 11 сентября не выходить на работу.
На самом деле в ходе терактов погибло несколько сотен евреев. А число 4 тыс. скорее всего основывается на заявлении властей Израиля о том, что в городах, где произошли теракты (а не в зданиях ВТЦ), в тот момент находились около 4 тыс. израильтян.
Другие сторонники теории заявляют, что во время терактов за ними издалека наблюдало несколько израильтян — по одной из версий, просто смотрели и снимали видео, по другой —даже танцевали. Снимавшие видео израильтяне действительно нашлись, но, по их собственным словам, они просто увидели происходящее и решили задокументировать его.
Есть и еще одно «доказательство». Кто-то обнаружил, что, если написать номер рейса одного из врезавшихся самолетов — Q33NY — символами шрифта Wingdings, то получится картинка в виде самолета, двух страниц (или же башен), черепа с костями и звезды Давида. Некоторые конспирологи сочли, что это прямое указание на то, что теракт был задуман давно (шрифт создали в 1990-м) и именно «Моссадом».
Инопланетяне снесли башни
Есть и те, кто считает виновниками событий 11 сентября инопланетян. Еще в 2001 году на одном сайте активно разбирали видео и фото теракта, указывая, что на некоторых из них отчетливо «видны» неопознанные — и странно движущиеся — летающие объекты. А кто-то утверждает, что записи переговоров пилотов с черных ящиков не были опубликованы потому, что там слышны не человеческие голоса, а инопланетные звуки.