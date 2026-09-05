MIHOP, LIHOP, «Моссад» и НЛО

Теракты в США 25 лет назад, 11 сентября 2001 года, стали не только самыми кровавыми в истории страны. Это одно из событий, породивших множество самых разных конспирологических версий произошедшего. Кто-то считает, что за взрывами стоят власти США, «Моссад» или даже инопланетяне. Кто-то — что для подрыва зданий Всемирного торгового центра использовались заложенная ранее взрывчатка, ракеты и даже голограммы. «Ъ» рассказывает о теориях заговора вокруг терактов — как самых распространенных, так и самых экстравагантных.

Текст: Яна Рождественская

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Christensen JC / ME / Reuters Фото: Jeff Christensen JC / ME / Reuters

Теракт против самих себя Большинство конспирологических теорий об 11 сентября строится на том, что теракты устроила не «Аль-Каида» (признана в России террористической и запрещена), а само правительство США. Или же как минимум оно что-то знало об их подготовке. В пользу этих версия работало и вполне понятное недовольство американцев действиями своего правительства после случившегося, прежде всего начатыми войнами в Афганистане и Ираке. То есть обсуждалось, что теракты устроило само правительство США — как предлог для вторжения на Ближний и Средний Восток. Такие версии в итоге получили общее наименование MIHOP (make/made it happen on purpose, то есть «намеренно устроили это»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теракты 11 сентября породили множество конспирологических теорий, в которые многие верят до сих пор

Фото: Louis Lanzano / AP Теракты 11 сентября породили множество конспирологических теорий, в которые многие верят до сих пор

Фото: Louis Lanzano / AP

Преступное бездействие Близкие к MIHOP, но более мягкие варианты получили название LIHOP (let it happen on purpose — «намеренно позволили этому произойти»). Они подразумевали, что у властей США была информация о планах террористов, но они не препятствовали им. Сторонники MIHOP и LIHOP довольно многочисленны, они даже создали общественное «Движение правды о 9/11». Версиям посвящено много книг и фильмов. Они обсуждаются до сих пор, хотя власти США создали специальную комиссию по расследованию терактов 11 сентября и опубликовали ее выводы. Собственные опровержения таких теорий представляли и многие независимые эксперты. Опросы показывают, что в такие теории до сих пор верят очень многие. Исследование в 2008 году в разных странах показало: лишь 46% верили официальной версии, что теракт совершила «Аль-Каида» (признана в России террористической и запрещена), 15% считали, что его совершили сами американцы, еще 7% — что к нему причастен Израиль. В опросе, проведенном в августе 2026 года в США, около 10% заявили, что к терактам причастно американское правительство.

Фотогалерея Эхо теракта 11 сентября Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление — он упал в поле в штате Пенсильвания Фото: Chao Soi Cheong / AP В 8:46 первый самолет на скорости около 750 км/ч врезался в северную башню Всемирного торгового центра, между 93-м и 99-м этажами. На борту лайнера были 81 пассажир и 11 членов экипажа. Все выходы из здания выше удара оказались завалены или перекрыты — внутри находились 1344 человека Фото: Brad Rickerby / Reuters Сотни людей погибли в момент удара первого самолета. Остальные оказались запертыми на верхних этажах и умерли от огня и дыма либо в момент обрушения здания. Около 200 человек разбились, выпрыгнув из окон Фото: Richard Drew / AP Через 17 минут вторая группа террористов врезалась на таком же угнанном лайнере в южную башню. На его борту были 56 пассажиров и 9 членов экипажа. Таран южной башни видели в прямом эфире по всему миру Фото: William Kratzke / AP Самолет врезался в южную башню под углом, поэтому одна из лестниц осталась целой, но до обрушения здания ею смогли воспользоваться лишь 18 человек — еще сотни погибли, не сумев спастись Фото: Shannon Stapleton / Reuters Многие пассажиры угнанных самолетов смогли дозвониться домой родным, близким или диспетчерам аэропортов. Вот сообщение одного из пассажиров лайнера за мгновение до тарана южной башни: «Они сказали, что у них есть бомба. В самолете становится все хуже. Я думаю, что они намерены отправиться в Чикаго или куда-то и врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, это будет очень быстро… Боже мой… Боже мой, боже мой» Фото: Jeff Christensen / Reuters В 9:37 третий захваченный самолет Boeing 757 врезался в здание Пентагона. На его борту были 58 пассажиров и 6 членов экипажа. В самом здании погибли 125 человек. В 10 утра четвертый самолет упал в штате Пенсильвания, в 200 км от Вашингтона, погибли 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Четвертый самолет, как полагают эксперты и следствие, должен был врезаться либо в Капитолий, либо в Белый дом Фото: Larry Downing / Reuters В результате сильнейшего пожара после взрывов в башнях-близнецах в 9:59 обрушилась южная, а в 10:28 — северная башня ВТЦ Фото: Jerry Torrens / AP В 18:16 обрушилось 47-этажное здание комплекса Центра международной торговли, которое находилось рядом с башнями, людей в нем на тот момент не было Фото: Suzanne Plunkett / AP «Я бежал так быстро, как только мог. Оглянувшись через левое плечо, я успел увидеть огромное облако пыли и кусок падающего бетона. Обломки летели прямо в мою сторону. Я застыл, предчувствуя конец, и тут я увидел пожарную машину. Я решил спрятаться под ней, не имея ни малейшей уверенности в том, что это спасет меня. Я просто хотел спастись от обломков и действовал бессознательно»,— вспоминает сержант полиции Дэннис Фредерик Фото: Suzanne Plunkett / AP Жертвами терактов стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, 125 — в здании Пентагона Фото: Shannon Stapleton / Reuters Было опознано более 1,6 тыс. тел, личности остальных погибших оказались неустановленными Фото: Ray Stubblebine / Reuters Ущерб, нанесенный Нью-Йорку 11 сентября, оценивался в $36 млрд. Территорию, где стояли башни ВТЦ, расчищали более восьми месяцев. Западное крыло Пентагона, которое было разрушено, полностью восстановили через год Фото: Mate Eric J. Tilford / AP Сразу же после того, как спецслужбы подтвердили угон самолетов, президентский Boeing 747 с Джорджем Бушем и его командой был поднят пилотами на максимально возможную высоту. В пути на защищенную базу ВВС Barksdale под Сент-Луисом борт номер один сопровождали истребители ВВС США. В записках пресс-секретаря президента США Ари Флейшера зафиксирована такая реплика Буша-младшего: «Хочу попасть домой как можно скорее. Я не хочу, чтобы меня не пускали в Вашингтон, кто бы это ни был». Он вернулся в столицу через несколько часов, когда ситуация уже была взята под контроль Фото: Doug Mills / Reuters Имена террористов ФБР назвала через несколько часов после атак. 15 из 19 смертников были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и еще один — Ливана. Все они находились в США на легальных основаниях, четверо из них прошли в стране летную подготовку Фото: Mike Segar / Reuters 27 сентября ФБР опубликовало фотографии террористов и заявило, что ответственность за атаки несет «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ). Ее лидер Осама бен Ладен несколько лет публично отвергал свое участие в теракте 11 сентября. В 2004 году он опубликовал видеозапись, где заявил, что лично управлял 19 смертниками во время теракта. «Я и главнокомандующий Мохаммед Атта пришли к соглашению, что вся операция должна завершиться не более чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего»,— заявил террорист номер один. В 2011 году в ходе спецоперации американских войск в Пакистане он был ликвидирован Фото: Al Jazeera / AP 7 октября 2001 года после отказа Афганистана выдать Осаму бен Ладена США и другие страны НАТО начали против «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) военную операцию «Несокрушимая свобода». К концу года режим был свергнут, но после ухода американских войск в августе 2021 года они вернулись к власти в стране Фото: AP В своей речи в 2001 году Джордж Буш объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии США, его рейтинг после терактов вырос до 86%. В качестве причин указывались политика поддержки Штатами Израиля, агрессия против Ирака и присутствие американских войск в Саудовской Аравии Фото: Peter Morgan / Reuters В 2004 году Национальная комиссия по террористическим нападениям на США опубликовала доклад по итогам расследования теракта 11 сентября 2001 года. В документе говорится, что атаки не были предотвращены из-за нескоординированных действий американских спецслужб. Президент США Джордж Буш подписал несколько указов о реформировании разведки Фото: Jim Young / Reuters Теракты в США послужили толчком к активизации международного антитеррористического сотрудничества. Так, уже 28 сентября 2001 года была оформлена резолюция 1373 Совбеза ООН «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма». Документ предписывает всем странам создать преграду в деятельности террористических операций на своих территориях, финансирование и поддержка террористов объявили уголовно наказуемым преступлением Фото: Eric Thayer / Reuters В 2015 году ЦРУ обнародовало засекреченные версии пяти документов, в которых говорится о действиях, предпринятых ведомством до и сразу после теракта 11 сентября. В отчетах, в частности, отмечается, что «по некоторым вопросам ЦРУ и его сотрудники не выполнили свои обязанности должным образом», но «нарушений закона со стороны сотрудников агентства обнаружено не было». Также подчеркивается, что ни у властей США, ни у сотрудников управления не было «стратегического плана» по борьбе с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ) Фото: Shaun Best / Reuters На месте башен работает Национальный мемориал и музей памяти жертв теракта. Основная часть комплекса находится на глубине более 20 метров под землей. Там представлены, в частности, бетонная лестница, по которой люди выбегали из зданий ВТЦ, фрагменты стального каркаса разрушенных башен, искореженная пожарная машина и личные вещи погибших Фото: Михаил Палинчак / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 22 Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление — он упал в поле в штате Пенсильвания Фото: Chao Soi Cheong / AP В 8:46 первый самолет на скорости около 750 км/ч врезался в северную башню Всемирного торгового центра, между 93-м и 99-м этажами. На борту лайнера были 81 пассажир и 11 членов экипажа. Все выходы из здания выше удара оказались завалены или перекрыты — внутри находились 1344 человека Фото: Brad Rickerby / Reuters Сотни людей погибли в момент удара первого самолета. Остальные оказались запертыми на верхних этажах и умерли от огня и дыма либо в момент обрушения здания. Около 200 человек разбились, выпрыгнув из окон Фото: Richard Drew / AP Через 17 минут вторая группа террористов врезалась на таком же угнанном лайнере в южную башню. На его борту были 56 пассажиров и 9 членов экипажа. Таран южной башни видели в прямом эфире по всему миру Фото: William Kratzke / AP Самолет врезался в южную башню под углом, поэтому одна из лестниц осталась целой, но до обрушения здания ею смогли воспользоваться лишь 18 человек — еще сотни погибли, не сумев спастись Фото: Shannon Stapleton / Reuters Многие пассажиры угнанных самолетов смогли дозвониться домой родным, близким или диспетчерам аэропортов. Вот сообщение одного из пассажиров лайнера за мгновение до тарана южной башни: «Они сказали, что у них есть бомба. В самолете становится все хуже. Я думаю, что они намерены отправиться в Чикаго или куда-то и врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, это будет очень быстро… Боже мой… Боже мой, боже мой» Фото: Jeff Christensen / Reuters В 9:37 третий захваченный самолет Boeing 757 врезался в здание Пентагона. На его борту были 58 пассажиров и 6 членов экипажа. В самом здании погибли 125 человек. В 10 утра четвертый самолет упал в штате Пенсильвания, в 200 км от Вашингтона, погибли 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Четвертый самолет, как полагают эксперты и следствие, должен был врезаться либо в Капитолий, либо в Белый дом Фото: Larry Downing / Reuters В результате сильнейшего пожара после взрывов в башнях-близнецах в 9:59 обрушилась южная, а в 10:28 — северная башня ВТЦ Фото: Jerry Torrens / AP В 18:16 обрушилось 47-этажное здание комплекса Центра международной торговли, которое находилось рядом с башнями, людей в нем на тот момент не было Фото: Suzanne Plunkett / AP «Я бежал так быстро, как только мог. Оглянувшись через левое плечо, я успел увидеть огромное облако пыли и кусок падающего бетона. Обломки летели прямо в мою сторону. Я застыл, предчувствуя конец, и тут я увидел пожарную машину. Я решил спрятаться под ней, не имея ни малейшей уверенности в том, что это спасет меня. Я просто хотел спастись от обломков и действовал бессознательно»,— вспоминает сержант полиции Дэннис Фредерик Фото: Suzanne Plunkett / AP Жертвами терактов стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, 125 — в здании Пентагона Фото: Shannon Stapleton / Reuters Было опознано более 1,6 тыс. тел, личности остальных погибших оказались неустановленными Фото: Ray Stubblebine / Reuters Ущерб, нанесенный Нью-Йорку 11 сентября, оценивался в $36 млрд. Территорию, где стояли башни ВТЦ, расчищали более восьми месяцев. Западное крыло Пентагона, которое было разрушено, полностью восстановили через год Фото: Mate Eric J. Tilford / AP Сразу же после того, как спецслужбы подтвердили угон самолетов, президентский Boeing 747 с Джорджем Бушем и его командой был поднят пилотами на максимально возможную высоту. В пути на защищенную базу ВВС Barksdale под Сент-Луисом борт номер один сопровождали истребители ВВС США. В записках пресс-секретаря президента США Ари Флейшера зафиксирована такая реплика Буша-младшего: «Хочу попасть домой как можно скорее. Я не хочу, чтобы меня не пускали в Вашингтон, кто бы это ни был». Он вернулся в столицу через несколько часов, когда ситуация уже была взята под контроль Фото: Doug Mills / Reuters Имена террористов ФБР назвала через несколько часов после атак. 15 из 19 смертников были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и еще один — Ливана. Все они находились в США на легальных основаниях, четверо из них прошли в стране летную подготовку Фото: Mike Segar / Reuters 27 сентября ФБР опубликовало фотографии террористов и заявило, что ответственность за атаки несет «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ). Ее лидер Осама бен Ладен несколько лет публично отвергал свое участие в теракте 11 сентября. В 2004 году он опубликовал видеозапись, где заявил, что лично управлял 19 смертниками во время теракта. «Я и главнокомандующий Мохаммед Атта пришли к соглашению, что вся операция должна завершиться не более чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего»,— заявил террорист номер один. В 2011 году в ходе спецоперации американских войск в Пакистане он был ликвидирован Фото: Al Jazeera / AP 7 октября 2001 года после отказа Афганистана выдать Осаму бен Ладена США и другие страны НАТО начали против «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) военную операцию «Несокрушимая свобода». К концу года режим был свергнут, но после ухода американских войск в августе 2021 года они вернулись к власти в стране Фото: AP В своей речи в 2001 году Джордж Буш объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии США, его рейтинг после терактов вырос до 86%. В качестве причин указывались политика поддержки Штатами Израиля, агрессия против Ирака и присутствие американских войск в Саудовской Аравии Фото: Peter Morgan / Reuters В 2004 году Национальная комиссия по террористическим нападениям на США опубликовала доклад по итогам расследования теракта 11 сентября 2001 года. В документе говорится, что атаки не были предотвращены из-за нескоординированных действий американских спецслужб. Президент США Джордж Буш подписал несколько указов о реформировании разведки Фото: Jim Young / Reuters Теракты в США послужили толчком к активизации международного антитеррористического сотрудничества. Так, уже 28 сентября 2001 года была оформлена резолюция 1373 Совбеза ООН «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма». Документ предписывает всем странам создать преграду в деятельности террористических операций на своих территориях, финансирование и поддержка террористов объявили уголовно наказуемым преступлением Фото: Eric Thayer / Reuters В 2015 году ЦРУ обнародовало засекреченные версии пяти документов, в которых говорится о действиях, предпринятых ведомством до и сразу после теракта 11 сентября. В отчетах, в частности, отмечается, что «по некоторым вопросам ЦРУ и его сотрудники не выполнили свои обязанности должным образом», но «нарушений закона со стороны сотрудников агентства обнаружено не было». Также подчеркивается, что ни у властей США, ни у сотрудников управления не было «стратегического плана» по борьбе с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ) Фото: Shaun Best / Reuters На месте башен работает Национальный мемориал и музей памяти жертв теракта. Основная часть комплекса находится на глубине более 20 метров под землей. Там представлены, в частности, бетонная лестница, по которой люди выбегали из зданий ВТЦ, фрагменты стального каркаса разрушенных башен, искореженная пожарная машина и личные вещи погибших Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак Смотреть

Отключение ПВО Сторонники LIHOP и особенно MIHOP часто говорят о том, что незадолго до 11 сентября Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) приостановило действие противовоздушной обороны над Нью-Йорком и другими затронутыми терактами районами. Также есть версия, что NORAD якобы специально позже, чем было нужно, подняло в воздух свои истребители. По мнению сторонников такого сюжета, американские военные могли предотвратить теракт, но им не дали. «Есть только одно объяснение этого,— говорит конспиролог Марк Элсис.— Нашим ВВС приказали бездействовать 9/11». Сторонники официальной позиции объясняют, что NORAD действительно была не слишком готова к сценарию развития событий 11 сентября, но не из-за приказа бездействовать, а скорее из-за халатности. Никто не ожидал, что теракт случится в самих США, да и крупные самолеты там не угоняли с 1979 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие не верили, что небоскребы могли обрушиться после столкновения с самолетами

Фото: Petra Beter SB / HB / Reuters Многие не верили, что небоскребы могли обрушиться после столкновения с самолетами

Фото: Petra Beter SB / HB / Reuters

Финансовые манипуляции на теракте В качестве еще одного «доказательства» того, что власти США знали о готовящемся теракте, называют активизацию торгов опционами на акции United Airlines и American Airlines незадолго до 11 сентября — именно этим авиакомпаниям принадлежали захваченные самолеты. Сторонники теории считают, что, раз были такие торги, значит, кто-то знал о готовящихся нападениях заранее. Участники комиссии по расследованию 9/11 писали, впрочем, что у некоторых выглядящих подозрительно торгов на самом деле были другие причины. Например, включение акций одной из этих авиакомпаний в рекомендации популярной рассылки для инвесторов или информация о сделке с компаниями одного конкретного инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще более подозрительным конспирологам представлялось обрушение седьмого корпуса Всемирного торгового центра, в который самолет не врезался

Фото: Mike Segar MS / Reuters Еще более подозрительным конспирологам представлялось обрушение седьмого корпуса Всемирного торгового центра, в который самолет не врезался

Фото: Mike Segar MS / Reuters

Контролируемый взрыв Многие сторонники теории заговора придерживаются версии, что обрушение башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) произошло не столько из-за того, что в них врезались самолеты, сколько из-за контролируемого взрыва. По их мнению, перед терактом в зданиях заложили взрывчатку, которая и стала основной причиной разрушений. Основной аргумент состоит в том, что небоскребы якобы не могли обрушиться после того, как в них «всего лишь» врезались самолеты. Некоторые сторонники этой теории говорят, что изгиб несущих конструкций ВТЦ четко говорит о воздействии взрывчатки. Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев Помимо башен-близнецов 11 сентября обрушилось еще одно здание — седьмой корпус Всемирного торгового центра. Оно рухнуло из-за попадания в него обломков соседних зданий и из-за возникших в нем пожаров. Но это официальная версия. Скептики считают, что уж оно-то точно обрушилось в результате контролируемого подрыва изнутри — ведь в него не попадали самолеты. В качестве одного из доказательств они указывают на слова некоего администратора здания. Тот незадолго до обрушения сказал: «Pull it». По официальной версии, таким образом он распорядился выводить из здания пожарных, так как оно может развалиться из-за сильных повреждений. По конспирологической версии — отдал приказ взорвать его.

Самолеты без людей Еще одна версия состоит в том, что самолеты, врезавшиеся в здания 11 сентября, сами были начинены взрывчаткой — именно поэтому разрушения были столь сильными. А управлялись они дистанционно. Пассажиров же — тут версии расходятся — либо убили и сбросили в море, либо же дали им новые документы с новыми именами, чтобы помочь скрыться. В качестве доказательства этой теории приводится тот факт, что некоторые люди из угнанных террористами самолетов звонили родным и близким. По мнению конспирологов, такого быть не могло, ведь самолеты летели слишком высоко. А значит, эти звонки были специально подстроены.

Фотогалерея За чьи головы предлагали многомиллионные вознаграждения Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Осамы бен Ладена США обещали $50 млн. В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась Фото: U.S. State Department / Handout / Reuters После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач Айман аз-Завахири, который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire Фото: SITE Monitoring Service TV / Reuters В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в $50 млн за сведения о террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят Фото: Максим Григорьев / ТАСС $25 млн обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммада. Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США Фото: File / AP За помощь в поимке иракского лидера Саддама Хусейна США обещали $25 млн. Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. $30 млн получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были убиты спецназом США в июле 2003-го Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 2011 году Госдепартамент США предлагал $10 млн за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Спустя пять лет награду увеличили до $25 млн. В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду Фото: Militant video / AP В 1980-х Рафаэль Каро Кинтеро основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в $20 млн. В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом Фото: FBI / Handout / Reuters В 1990 году лидер исламистов в Пакистане Хафиз Мухаммад Саид основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в $10 млн за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе Фото: Anjum Naveed / AP После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (около $10 млн) за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки Шамиля Басаева. Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ / купить фото В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. ($10 млн) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) Аслана Масхадова. В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение» Фото: Сергей Шахиджанян / Коммерсантъ / купить фото В 2011 году США и РФ объявили награду по $5 млн за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) Доку Умарова. Последний президент непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ), в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году Фото: ИА «Kavkaz-Center» / ИТАР-ТАСС На Олимпийских играх 2002 года спортсмен Райан Уэддинг представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере $10 млн Фото: Jeff J Mitchell SUE / CRB / Reuters Сербия в 2007 году пообещала €1 млн за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до €10 млн. Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме Фото: Reuters В 2009 году нигерийский боевик Абубакар Шекау стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем $7 млн. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией Фото: Boko Haram Handout / Sahara Reporters / Reuters В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в $5 млн за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок Фото: Eduardo Verdugo / AP В 2014 году Ружа Игнатова запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до $5 млн. Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом Фото: OneCoin Coporation Следующая фотография 1 / 16 В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Осамы бен Ладена США обещали $50 млн. В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась Фото: U.S. State Department / Handout / Reuters После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач Айман аз-Завахири, который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire Фото: SITE Monitoring Service TV / Reuters В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в $50 млн за сведения о террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят Фото: Максим Григорьев / ТАСС $25 млн обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммада. Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США Фото: AP / File За помощь в поимке иракского лидера Саддама Хусейна США обещали $25 млн. Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. $30 млн получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были убиты спецназом США в июле 2003-го Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 2011 году Госдепартамент США предлагал $10 млн за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Спустя пять лет награду увеличили до $25 млн. В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду Фото: Militant video / AP В 1980-х Рафаэль Каро Кинтеро основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в $20 млн. В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом Фото: FBI / Handout / Reuters В 1990 году лидер исламистов в Пакистане Хафиз Мухаммад Саид основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в $10 млн за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе Фото: Anjum Naveed / AP После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (около $10 млн) за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки Шамиля Басаева. Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. ($10 млн) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) Аслана Масхадова. В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение» Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян / купить фото В 2011 году США и РФ объявили награду по $5 млн за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) Доку Умарова. Последний президент непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ), в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году Фото: ИА «Kavkaz-Center» / ИТАР-ТАСС На Олимпийских играх 2002 года спортсмен Райан Уэддинг представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере $10 млн Фото: Jeff J Mitchell SUE / CRB / Reuters Сербия в 2007 году пообещала €1 млн за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до €10 млн. Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме Фото: Reuters В 2009 году нигерийский боевик Абубакар Шекау стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем $7 млн. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией Фото: Boko Haram Handout / Sahara Reporters / Reuters В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в $5 млн за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок Фото: Eduardo Verdugo / AP В 2014 году Ружа Игнатова запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до $5 млн. Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом Фото: OneCoin Coporation Смотреть

Самолеты-голограммы Более экстравагантная версия состоит в том, что в башни-близнецы врезались не самолеты, а ракеты. Один из ее сторонников — бывший сотрудник MI5 и известный конспиролог Дэвид Шейлер. Он, как и сторонники теории об использовании взрывчатки, считает, что лайнеры Boeing не могли бы привести к таким разрушениям башен. А значит, это были не самолеты, а ракеты. На вопрос критиков, почему тогда во всех новостных сюжетах и любительских записях теракта видны именно самолеты, Шейлер говорил, что «ракеты были окружены голограммами, благодаря которым они выглядели как лайнеры». Никакие аргументы о том, что это просто технологически невозможно, не работают. По мнению ряда сторонников этой теории, самолеты были добавлены с помощью компьютерной графики уже в ролики о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Распространенной теорией было, что в Пентагон попал не самолет, а ракета Фото: Larry Downing LSD / HB / Reuters Хотя эксперты и объясняли, что самолет не оставляет после себя отверстие в форме себя, как в комиксах Фото: Kevin Lamarque HK / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Распространенной теорией было, что в Пентагон попал не самолет, а ракета Фото: Larry Downing LSD / HB / Reuters Хотя эксперты и объясняли, что самолет не оставляет после себя отверстие в форме себя, как в комиксах Фото: Kevin Lamarque HK / Reuters

Ракетой по Пентагону Ракеты фигурируют и в других конспирологических теориях вокруг 9/11. Как известно, помимо двух самолетов, врезавшихся в северную и южную башни ВТЦ в Нью-Йорке, еще один врезался в здание Пентагона под Вашингтоном. Некоторые конспирологи считают, что на самом деле в здание Минобороны США попала ракета. Основная линия доказательств состоит в том, что отверстие от попадания круглое, а не более сложной формы, как, по мнению скептиков, произошло бы после попадания в постройку самолета. В ответ на это некоторые эксперты указывали на то, что врезающийся самолет «не оставляет отверстие в форме себя, как в комиксах». Тем не менее сторонники «ракетной теории» считают, что на самом деле обломки самолета привезли к Пентагону отдельно. Многочисленные фотографии и видео самолета на подлете к зданию и после того, как он врезался, их не убеждают.

Еще одна ракета 11 сентября был и четвертый самолет — Boeing 757–222, шедший рейсом 93 United Airlines и также захваченный террористами. В нем пассажиры попытались перехватить управление самолетом у преступников. В итоге тот не достиг цели и рухнул примерно в 240 км от Вашингтона. Эксперты сходятся в том, что террористы собирались направить его в одно из правительственных зданий Вашингтона, возможно, прямо в Белый дом. Однако есть и те, кто считает, что на самом деле самолет упал не из-за бунта на борту, а потому, что его сбил истребитель американских ВВС или ракета. Объясняется это тем, что обломки самолета якобы разбросаны на слишком большом расстоянии, или же тем, что неподалеку от него видели какие-то другие самолеты. Причину поражения самолета ракетой объясняют по-разному: одни —тем, что лайнер направлялся в такое стратегически важное место, как Вашингтон. Другие усложняют теорию — по их мнению, борт сбили, так как пассажиры узнали правду о причастности правительства к терактам и могли бы ее рассказать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В случае с упавшим рейсом 93 United Airlines скептики также подозревают ракету Фото: Tim Shaffer TMS / Reuters Довольно часто конспирологи считают, что за терактами стоял Израиль и его разведка «Моссад» Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Следующая фотография 1 / 2 В случае с упавшим рейсом 93 United Airlines скептики также подозревают ракету Фото: Tim Shaffer TMS / Reuters Довольно часто конспирологи считают, что за терактами стоял Израиль и его разведка «Моссад» Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Во всем виноват «Моссад» Хотя большинство конспирологических теорий фокусируется на роли в терактах американских властей, называют возможных «ответственных» и из других стран. Самый распространенный вариант — Израиль и его разведка «Моссад». Сторонники этой теории считают, что Израиль специально устроил теракты, чтобы вовлечь США в конфликт с арабскими государствами. Или же Израиль знал о готовящихся терактах, но специально не предупредил США о них. Сторонники этой идеи говорят, что в ВТЦ перед взрывом было 4 тыс. евреев, но «Моссад» предупредил их заранее, посоветовав 11 сентября не выходить на работу. На самом деле в ходе терактов погибло несколько сотен евреев. А число 4 тыс. скорее всего основывается на заявлении властей Израиля о том, что в городах, где произошли теракты (а не в зданиях ВТЦ), в тот момент находились около 4 тыс. израильтян. Как спецслужбы мира помогали «Моссаду» охотиться на палестинских террористов Другие сторонники теории заявляют, что во время терактов за ними издалека наблюдало несколько израильтян — по одной из версий, просто смотрели и снимали видео, по другой —даже танцевали. Снимавшие видео израильтяне действительно нашлись, но, по их собственным словам, они просто увидели происходящее и решили задокументировать его. Есть и еще одно «доказательство». Кто-то обнаружил, что, если написать номер рейса одного из врезавшихся самолетов — Q33NY — символами шрифта Wingdings, то получится картинка в виде самолета, двух страниц (или же башен), черепа с костями и звезды Давида. Некоторые конспирологи сочли, что это прямое указание на то, что теракт был задуман давно (шрифт создали в 1990-м) и именно «Моссадом».