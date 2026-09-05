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MIHOP, LIHOP, «Моссад» и НЛО

11 конспирологических теорий про теракты 11 сентября

Теракты в США 25 лет назад, 11 сентября 2001 года, стали не только самыми кровавыми в истории страны. Это одно из событий, породивших множество самых разных конспирологических версий произошедшего. Кто-то считает, что за взрывами стоят власти США, «Моссад» или даже инопланетяне. Кто-то — что для подрыва зданий Всемирного торгового центра использовались заложенная ранее взрывчатка, ракеты и даже голограммы. «Ъ» рассказывает о теориях заговора вокруг терактов — как самых распространенных, так и самых экстравагантных.

Текст: Яна Рождественская

Фото: Jeff Christensen JC / ME / Reuters

Фото: Jeff Christensen JC / ME / Reuters

Теракт против самих себя

Большинство конспирологических теорий об 11 сентября строится на том, что теракты устроила не «Аль-Каида» (признана в России террористической и запрещена), а само правительство США. Или же как минимум оно что-то знало об их подготовке.

В пользу этих версия работало и вполне понятное недовольство американцев действиями своего правительства после случившегося, прежде всего начатыми войнами в Афганистане и Ираке. То есть обсуждалось, что теракты устроило само правительство США — как предлог для вторжения на Ближний и Средний Восток. Такие версии в итоге получили общее наименование MIHOP (make/made it happen on purpose, то есть «намеренно устроили это»).

Теракты 11 сентября породили множество конспирологических теорий, в которые многие верят до сих пор

Теракты 11 сентября породили множество конспирологических теорий, в которые многие верят до сих пор

Фото: Louis Lanzano / AP

Теракты 11 сентября породили множество конспирологических теорий, в которые многие верят до сих пор

Фото: Louis Lanzano / AP

Преступное бездействие

Близкие к MIHOP, но более мягкие варианты получили название LIHOP (let it happen on purpose — «намеренно позволили этому произойти»). Они подразумевали, что у властей США была информация о планах террористов, но они не препятствовали им.

Сторонники MIHOP и LIHOP довольно многочисленны, они даже создали общественное «Движение правды о 9/11».

Версиям посвящено много книг и фильмов. Они обсуждаются до сих пор, хотя власти США создали специальную комиссию по расследованию терактов 11 сентября и опубликовали ее выводы. Собственные опровержения таких теорий представляли и многие независимые эксперты.

Опросы показывают, что в такие теории до сих пор верят очень многие. Исследование в 2008 году в разных странах показало: лишь 46% верили официальной версии, что теракт совершила «Аль-Каида» (признана в России террористической и запрещена), 15% считали, что его совершили сами американцы, еще 7% — что к нему причастен Израиль.

В опросе, проведенном в августе 2026 года в США, около 10% заявили, что к терактам причастно американское правительство.

Фотогалерея

Эхо теракта 11 сентября

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Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление — он упал в поле в штате Пенсильвания

Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление — он упал в поле в штате Пенсильвания

Фото: Chao Soi Cheong / AP

В 8:46 первый самолет на скорости около 750 км/ч врезался в северную башню Всемирного торгового центра, между 93-м и 99-м этажами. На борту лайнера были 81 пассажир и 11 членов экипажа. Все выходы из здания выше удара оказались завалены или перекрыты — внутри находились 1344 человека

В 8:46 первый самолет на скорости около 750 км/ч врезался в северную башню Всемирного торгового центра, между 93-м и 99-м этажами. На борту лайнера были 81 пассажир и 11 членов экипажа. Все выходы из здания выше удара оказались завалены или перекрыты — внутри находились 1344 человека

Фото: Brad Rickerby / Reuters

Сотни людей погибли в момент удара первого самолета. Остальные оказались запертыми на верхних этажах и умерли от огня и дыма либо в момент обрушения здания. Около 200 человек разбились, выпрыгнув из окон

Сотни людей погибли в момент удара первого самолета. Остальные оказались запертыми на верхних этажах и умерли от огня и дыма либо в момент обрушения здания. Около 200 человек разбились, выпрыгнув из окон

Фото: Richard Drew / AP

Через 17 минут вторая группа террористов врезалась на таком же угнанном лайнере в южную башню. На его борту были 56 пассажиров и 9 членов экипажа. Таран южной башни видели в прямом эфире по всему миру

Через 17 минут вторая группа террористов врезалась на таком же угнанном лайнере в южную башню. На его борту были 56 пассажиров и 9 членов экипажа. Таран южной башни видели в прямом эфире по всему миру

Фото: William Kratzke / AP

Самолет врезался в южную башню под углом, поэтому одна из лестниц осталась целой, но до обрушения здания ею смогли воспользоваться лишь 18 человек — еще сотни погибли, не сумев спастись

Самолет врезался в южную башню под углом, поэтому одна из лестниц осталась целой, но до обрушения здания ею смогли воспользоваться лишь 18 человек — еще сотни погибли, не сумев спастись

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Многие пассажиры угнанных самолетов смогли дозвониться домой родным, близким или диспетчерам аэропортов. Вот сообщение одного из пассажиров лайнера за мгновение до тарана южной башни: «Они сказали, что у них есть бомба. В самолете становится все хуже. Я думаю, что они намерены отправиться в Чикаго или куда-то и врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, это будет очень быстро… Боже мой… Боже мой, боже мой»

Многие пассажиры угнанных самолетов смогли дозвониться домой родным, близким или диспетчерам аэропортов. Вот сообщение одного из пассажиров лайнера за мгновение до тарана южной башни: «Они сказали, что у них есть бомба. В самолете становится все хуже. Я думаю, что они намерены отправиться в Чикаго или куда-то и врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, это будет очень быстро… Боже мой… Боже мой, боже мой»

Фото: Jeff Christensen / Reuters

В 9:37 третий захваченный самолет Boeing 757 врезался в здание Пентагона. На его борту были 58 пассажиров и 6 членов экипажа. В самом здании погибли 125 человек. В 10 утра четвертый самолет упал в штате Пенсильвания, в 200 км от Вашингтона, погибли 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Четвертый самолет, как полагают эксперты и следствие, должен был врезаться либо в Капитолий, либо в Белый дом

В 9:37 третий захваченный самолет Boeing 757 врезался в здание Пентагона. На его борту были 58 пассажиров и 6 членов экипажа. В самом здании погибли 125 человек. В 10 утра четвертый самолет упал в штате Пенсильвания, в 200 км от Вашингтона, погибли 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Четвертый самолет, как полагают эксперты и следствие, должен был врезаться либо в Капитолий, либо в Белый дом

Фото: Larry Downing / Reuters

В результате сильнейшего пожара после взрывов в башнях-близнецах в 9:59 обрушилась южная, а в 10:28 — северная башня ВТЦ

В результате сильнейшего пожара после взрывов в башнях-близнецах в 9:59 обрушилась южная, а в 10:28 — северная башня ВТЦ

Фото: Jerry Torrens / AP

В 18:16 обрушилось 47-этажное здание комплекса Центра международной торговли, которое находилось рядом с башнями, людей в нем на тот момент не было

В 18:16 обрушилось 47-этажное здание комплекса Центра международной торговли, которое находилось рядом с башнями, людей в нем на тот момент не было

Фото: Suzanne Plunkett / AP

«Я бежал так быстро, как только мог. Оглянувшись через левое плечо, я успел увидеть огромное облако пыли и кусок падающего бетона. Обломки летели прямо в мою сторону. Я застыл, предчувствуя конец, и тут я увидел пожарную машину. Я решил спрятаться под ней, не имея ни малейшей уверенности в том, что это спасет меня. Я просто хотел спастись от обломков и действовал бессознательно»,— вспоминает сержант полиции Дэннис Фредерик

«Я бежал так быстро, как только мог. Оглянувшись через левое плечо, я успел увидеть огромное облако пыли и кусок падающего бетона. Обломки летели прямо в мою сторону. Я застыл, предчувствуя конец, и тут я увидел пожарную машину. Я решил спрятаться под ней, не имея ни малейшей уверенности в том, что это спасет меня. Я просто хотел спастись от обломков и действовал бессознательно»,— вспоминает сержант полиции Дэннис Фредерик

Фото: Suzanne Plunkett / AP

Жертвами терактов стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, 125 — в здании Пентагона

Жертвами терактов стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, 125 — в здании Пентагона

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Было опознано более 1,6 тыс. тел, личности остальных погибших оказались неустановленными

Было опознано более 1,6 тыс. тел, личности остальных погибших оказались неустановленными

Фото: Ray Stubblebine / Reuters

Ущерб, нанесенный Нью-Йорку 11 сентября, оценивался в $36 млрд. Территорию, где стояли башни ВТЦ, расчищали более восьми месяцев. Западное крыло Пентагона, которое было разрушено, полностью восстановили через год

Ущерб, нанесенный Нью-Йорку 11 сентября, оценивался в $36 млрд. Территорию, где стояли башни ВТЦ, расчищали более восьми месяцев. Западное крыло Пентагона, которое было разрушено, полностью восстановили через год

Фото: Mate Eric J. Tilford / AP

Сразу же после того, как спецслужбы подтвердили угон самолетов, президентский Boeing 747 с Джорджем Бушем и его командой был поднят пилотами на максимально возможную высоту. В пути на защищенную базу ВВС Barksdale под Сент-Луисом борт номер один сопровождали истребители ВВС США. В записках пресс-секретаря президента США Ари Флейшера зафиксирована такая реплика Буша-младшего: «Хочу попасть домой как можно скорее. Я не хочу, чтобы меня не пускали в Вашингтон, кто бы это ни был». Он вернулся в столицу через несколько часов, когда ситуация уже была взята под контроль

Сразу же после того, как спецслужбы подтвердили угон самолетов, президентский Boeing 747 с Джорджем Бушем и его командой был поднят пилотами на максимально возможную высоту. В пути на защищенную базу ВВС Barksdale под Сент-Луисом борт номер один сопровождали истребители ВВС США. В записках пресс-секретаря президента США Ари Флейшера зафиксирована такая реплика Буша-младшего: «Хочу попасть домой как можно скорее. Я не хочу, чтобы меня не пускали в Вашингтон, кто бы это ни был». Он вернулся в столицу через несколько часов, когда ситуация уже была взята под контроль

Фото: Doug Mills / Reuters

Имена террористов ФБР назвала через несколько часов после атак. 15 из 19 смертников были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и еще один — Ливана. Все они находились в США на легальных основаниях, четверо из них прошли в стране летную подготовку

Имена террористов ФБР назвала через несколько часов после атак. 15 из 19 смертников были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и еще один — Ливана. Все они находились в США на легальных основаниях, четверо из них прошли в стране летную подготовку

Фото: Mike Segar / Reuters

27 сентября ФБР опубликовало фотографии террористов и заявило, что ответственность за атаки несет «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ). Ее лидер Осама бен Ладен несколько лет публично отвергал свое участие в теракте 11 сентября. В 2004 году он опубликовал видеозапись, где заявил, что лично управлял 19 смертниками во время теракта. «Я и главнокомандующий Мохаммед Атта пришли к соглашению, что вся операция должна завершиться не более чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего»,— заявил террорист номер один. В 2011 году в ходе спецоперации американских войск в Пакистане он был ликвидирован

27 сентября ФБР опубликовало фотографии террористов и заявило, что ответственность за атаки несет «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ). Ее лидер Осама бен Ладен несколько лет публично отвергал свое участие в теракте 11 сентября. В 2004 году он опубликовал видеозапись, где заявил, что лично управлял 19 смертниками во время теракта. «Я и главнокомандующий Мохаммед Атта пришли к соглашению, что вся операция должна завершиться не более чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего»,— заявил террорист номер один. В 2011 году в ходе спецоперации американских войск в Пакистане он был ликвидирован

Фото: Al Jazeera / AP

7 октября 2001 года после отказа Афганистана выдать Осаму бен Ладена США и другие страны НАТО начали против «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) военную операцию «Несокрушимая свобода». К концу года режим был свергнут, но после ухода американских войск в августе 2021 года они вернулись к власти в стране

7 октября 2001 года после отказа Афганистана выдать Осаму бен Ладена США и другие страны НАТО начали против «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) военную операцию «Несокрушимая свобода». К концу года режим был свергнут, но после ухода американских войск в августе 2021 года они вернулись к власти в стране

Фото: AP

В своей речи в 2001 году Джордж Буш объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии США, его рейтинг после терактов вырос до 86%. В качестве причин указывались политика поддержки Штатами Израиля, агрессия против Ирака и присутствие американских войск в Саудовской Аравии

В своей речи в 2001 году Джордж Буш объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии США, его рейтинг после терактов вырос до 86%. В качестве причин указывались политика поддержки Штатами Израиля, агрессия против Ирака и присутствие американских войск в Саудовской Аравии

Фото: Peter Morgan / Reuters

В 2004 году Национальная комиссия по террористическим нападениям на США опубликовала доклад по итогам расследования теракта 11 сентября 2001 года. В документе говорится, что атаки не были предотвращены из-за нескоординированных действий американских спецслужб. Президент США Джордж Буш подписал несколько указов о реформировании разведки

В 2004 году Национальная комиссия по террористическим нападениям на США опубликовала доклад по итогам расследования теракта 11 сентября 2001 года. В документе говорится, что атаки не были предотвращены из-за нескоординированных действий американских спецслужб. Президент США Джордж Буш подписал несколько указов о реформировании разведки

Фото: Jim Young / Reuters

Теракты в США послужили толчком к активизации международного антитеррористического сотрудничества. Так, уже 28 сентября 2001 года была оформлена резолюция 1373 Совбеза ООН «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма». Документ предписывает всем странам создать преграду в деятельности террористических операций на своих территориях, финансирование и поддержка террористов объявили уголовно наказуемым преступлением

Теракты в США послужили толчком к активизации международного антитеррористического сотрудничества. Так, уже 28 сентября 2001 года была оформлена резолюция 1373 Совбеза ООН «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма». Документ предписывает всем странам создать преграду в деятельности террористических операций на своих территориях, финансирование и поддержка террористов объявили уголовно наказуемым преступлением

Фото: Eric Thayer / Reuters

В 2015 году ЦРУ обнародовало засекреченные версии пяти документов, в которых говорится о действиях, предпринятых ведомством до и сразу после теракта 11 сентября. В отчетах, в частности, отмечается, что «по некоторым вопросам ЦРУ и его сотрудники не выполнили свои обязанности должным образом», но «нарушений закона со стороны сотрудников агентства обнаружено не было». Также подчеркивается, что ни у властей США, ни у сотрудников управления не было «стратегического плана» по борьбе с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ)

В 2015 году ЦРУ обнародовало засекреченные версии пяти документов, в которых говорится о действиях, предпринятых ведомством до и сразу после теракта 11 сентября. В отчетах, в частности, отмечается, что «по некоторым вопросам ЦРУ и его сотрудники не выполнили свои обязанности должным образом», но «нарушений закона со стороны сотрудников агентства обнаружено не было». Также подчеркивается, что ни у властей США, ни у сотрудников управления не было «стратегического плана» по борьбе с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ)

Фото: Shaun Best / Reuters

На месте башен работает Национальный мемориал и музей памяти жертв теракта. Основная часть комплекса находится на глубине более 20 метров под землей. Там представлены, в частности, бетонная лестница, по которой люди выбегали из зданий ВТЦ, фрагменты стального каркаса разрушенных башен, искореженная пожарная машина и личные вещи погибших

На месте башен работает Национальный мемориал и музей памяти жертв теракта. Основная часть комплекса находится на глубине более 20 метров под землей. Там представлены, в частности, бетонная лестница, по которой люди выбегали из зданий ВТЦ, фрагменты стального каркаса разрушенных башен, искореженная пожарная машина и личные вещи погибших

Фото: Михаил Палинчак / Коммерсантъ

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Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление — он упал в поле в штате Пенсильвания

Фото: Chao Soi Cheong / AP

В 8:46 первый самолет на скорости около 750 км/ч врезался в северную башню Всемирного торгового центра, между 93-м и 99-м этажами. На борту лайнера были 81 пассажир и 11 членов экипажа. Все выходы из здания выше удара оказались завалены или перекрыты — внутри находились 1344 человека

Фото: Brad Rickerby / Reuters

Сотни людей погибли в момент удара первого самолета. Остальные оказались запертыми на верхних этажах и умерли от огня и дыма либо в момент обрушения здания. Около 200 человек разбились, выпрыгнув из окон

Фото: Richard Drew / AP

Через 17 минут вторая группа террористов врезалась на таком же угнанном лайнере в южную башню. На его борту были 56 пассажиров и 9 членов экипажа. Таран южной башни видели в прямом эфире по всему миру

Фото: William Kratzke / AP

Самолет врезался в южную башню под углом, поэтому одна из лестниц осталась целой, но до обрушения здания ею смогли воспользоваться лишь 18 человек — еще сотни погибли, не сумев спастись

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Многие пассажиры угнанных самолетов смогли дозвониться домой родным, близким или диспетчерам аэропортов. Вот сообщение одного из пассажиров лайнера за мгновение до тарана южной башни: «Они сказали, что у них есть бомба. В самолете становится все хуже. Я думаю, что они намерены отправиться в Чикаго или куда-то и врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, это будет очень быстро… Боже мой… Боже мой, боже мой»

Фото: Jeff Christensen / Reuters

В 9:37 третий захваченный самолет Boeing 757 врезался в здание Пентагона. На его борту были 58 пассажиров и 6 членов экипажа. В самом здании погибли 125 человек. В 10 утра четвертый самолет упал в штате Пенсильвания, в 200 км от Вашингтона, погибли 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Четвертый самолет, как полагают эксперты и следствие, должен был врезаться либо в Капитолий, либо в Белый дом

Фото: Larry Downing / Reuters

В результате сильнейшего пожара после взрывов в башнях-близнецах в 9:59 обрушилась южная, а в 10:28 — северная башня ВТЦ

Фото: Jerry Torrens / AP

В 18:16 обрушилось 47-этажное здание комплекса Центра международной торговли, которое находилось рядом с башнями, людей в нем на тот момент не было

Фото: Suzanne Plunkett / AP

«Я бежал так быстро, как только мог. Оглянувшись через левое плечо, я успел увидеть огромное облако пыли и кусок падающего бетона. Обломки летели прямо в мою сторону. Я застыл, предчувствуя конец, и тут я увидел пожарную машину. Я решил спрятаться под ней, не имея ни малейшей уверенности в том, что это спасет меня. Я просто хотел спастись от обломков и действовал бессознательно»,— вспоминает сержант полиции Дэннис Фредерик

Фото: Suzanne Plunkett / AP

Жертвами терактов стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, 125 — в здании Пентагона

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Было опознано более 1,6 тыс. тел, личности остальных погибших оказались неустановленными

Фото: Ray Stubblebine / Reuters

Ущерб, нанесенный Нью-Йорку 11 сентября, оценивался в $36 млрд. Территорию, где стояли башни ВТЦ, расчищали более восьми месяцев. Западное крыло Пентагона, которое было разрушено, полностью восстановили через год

Фото: Mate Eric J. Tilford / AP

Сразу же после того, как спецслужбы подтвердили угон самолетов, президентский Boeing 747 с Джорджем Бушем и его командой был поднят пилотами на максимально возможную высоту. В пути на защищенную базу ВВС Barksdale под Сент-Луисом борт номер один сопровождали истребители ВВС США. В записках пресс-секретаря президента США Ари Флейшера зафиксирована такая реплика Буша-младшего: «Хочу попасть домой как можно скорее. Я не хочу, чтобы меня не пускали в Вашингтон, кто бы это ни был». Он вернулся в столицу через несколько часов, когда ситуация уже была взята под контроль

Фото: Doug Mills / Reuters

Имена террористов ФБР назвала через несколько часов после атак. 15 из 19 смертников были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и еще один — Ливана. Все они находились в США на легальных основаниях, четверо из них прошли в стране летную подготовку

Фото: Mike Segar / Reuters

27 сентября ФБР опубликовало фотографии террористов и заявило, что ответственность за атаки несет «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ). Ее лидер Осама бен Ладен несколько лет публично отвергал свое участие в теракте 11 сентября. В 2004 году он опубликовал видеозапись, где заявил, что лично управлял 19 смертниками во время теракта. «Я и главнокомандующий Мохаммед Атта пришли к соглашению, что вся операция должна завершиться не более чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего»,— заявил террорист номер один. В 2011 году в ходе спецоперации американских войск в Пакистане он был ликвидирован

Фото: Al Jazeera / AP

7 октября 2001 года после отказа Афганистана выдать Осаму бен Ладена США и другие страны НАТО начали против «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) военную операцию «Несокрушимая свобода». К концу года режим был свергнут, но после ухода американских войск в августе 2021 года они вернулись к власти в стране

Фото: AP

В своей речи в 2001 году Джордж Буш объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии США, его рейтинг после терактов вырос до 86%. В качестве причин указывались политика поддержки Штатами Израиля, агрессия против Ирака и присутствие американских войск в Саудовской Аравии

Фото: Peter Morgan / Reuters

В 2004 году Национальная комиссия по террористическим нападениям на США опубликовала доклад по итогам расследования теракта 11 сентября 2001 года. В документе говорится, что атаки не были предотвращены из-за нескоординированных действий американских спецслужб. Президент США Джордж Буш подписал несколько указов о реформировании разведки

Фото: Jim Young / Reuters

Теракты в США послужили толчком к активизации международного антитеррористического сотрудничества. Так, уже 28 сентября 2001 года была оформлена резолюция 1373 Совбеза ООН «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма». Документ предписывает всем странам создать преграду в деятельности террористических операций на своих территориях, финансирование и поддержка террористов объявили уголовно наказуемым преступлением

Фото: Eric Thayer / Reuters

В 2015 году ЦРУ обнародовало засекреченные версии пяти документов, в которых говорится о действиях, предпринятых ведомством до и сразу после теракта 11 сентября. В отчетах, в частности, отмечается, что «по некоторым вопросам ЦРУ и его сотрудники не выполнили свои обязанности должным образом», но «нарушений закона со стороны сотрудников агентства обнаружено не было». Также подчеркивается, что ни у властей США, ни у сотрудников управления не было «стратегического плана» по борьбе с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ)

Фото: Shaun Best / Reuters

На месте башен работает Национальный мемориал и музей памяти жертв теракта. Основная часть комплекса находится на глубине более 20 метров под землей. Там представлены, в частности, бетонная лестница, по которой люди выбегали из зданий ВТЦ, фрагменты стального каркаса разрушенных башен, искореженная пожарная машина и личные вещи погибших

Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак

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Отключение ПВО

Сторонники LIHOP и особенно MIHOP часто говорят о том, что незадолго до 11 сентября Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) приостановило действие противовоздушной обороны над Нью-Йорком и другими затронутыми терактами районами. Также есть версия, что NORAD якобы специально позже, чем было нужно, подняло в воздух свои истребители.

По мнению сторонников такого сюжета, американские военные могли предотвратить теракт, но им не дали.

«Есть только одно объяснение этого,— говорит конспиролог Марк Элсис.— Нашим ВВС приказали бездействовать 9/11».

Сторонники официальной позиции объясняют, что NORAD действительно была не слишком готова к сценарию развития событий 11 сентября, но не из-за приказа бездействовать, а скорее из-за халатности. Никто не ожидал, что теракт случится в самих США, да и крупные самолеты там не угоняли с 1979 года.

Многие не верили, что небоскребы могли обрушиться после столкновения с самолетами

Многие не верили, что небоскребы могли обрушиться после столкновения с самолетами

Фото: Petra Beter SB / HB / Reuters

Многие не верили, что небоскребы могли обрушиться после столкновения с самолетами

Фото: Petra Beter SB / HB / Reuters

Финансовые манипуляции на теракте

В качестве еще одного «доказательства» того, что власти США знали о готовящемся теракте, называют активизацию торгов опционами на акции United Airlines и American Airlines незадолго до 11 сентября — именно этим авиакомпаниям принадлежали захваченные самолеты. Сторонники теории считают, что, раз были такие торги, значит, кто-то знал о готовящихся нападениях заранее.

Участники комиссии по расследованию 9/11 писали, впрочем, что у некоторых выглядящих подозрительно торгов на самом деле были другие причины. Например, включение акций одной из этих авиакомпаний в рекомендации популярной рассылки для инвесторов или информация о сделке с компаниями одного конкретного инвестора.

Еще более подозрительным конспирологам представлялось обрушение седьмого корпуса Всемирного торгового центра, в который самолет не врезался

Еще более подозрительным конспирологам представлялось обрушение седьмого корпуса Всемирного торгового центра, в который самолет не врезался

Фото: Mike Segar MS / Reuters

Еще более подозрительным конспирологам представлялось обрушение седьмого корпуса Всемирного торгового центра, в который самолет не врезался

Фото: Mike Segar MS / Reuters

Контролируемый взрыв

Многие сторонники теории заговора придерживаются версии, что обрушение башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) произошло не столько из-за того, что в них врезались самолеты, сколько из-за контролируемого взрыва. По их мнению, перед терактом в зданиях заложили взрывчатку, которая и стала основной причиной разрушений.

Основной аргумент состоит в том, что небоскребы якобы не могли обрушиться после того, как в них «всего лишь» врезались самолеты. Некоторые сторонники этой теории говорят, что изгиб несущих конструкций ВТЦ четко говорит о воздействии взрывчатки.

Как теракты 11 сентября 2001 года изменили американцев

Помимо башен-близнецов 11 сентября обрушилось еще одно здание — седьмой корпус Всемирного торгового центра. Оно рухнуло из-за попадания в него обломков соседних зданий и из-за возникших в нем пожаров. Но это официальная версия. Скептики считают, что уж оно-то точно обрушилось в результате контролируемого подрыва изнутри — ведь в него не попадали самолеты. В качестве одного из доказательств они указывают на слова некоего администратора здания. Тот незадолго до обрушения сказал: «Pull it». По официальной версии, таким образом он распорядился выводить из здания пожарных, так как оно может развалиться из-за сильных повреждений. По конспирологической версии — отдал приказ взорвать его.

Самолеты без людей

Еще одна версия состоит в том, что самолеты, врезавшиеся в здания 11 сентября, сами были начинены взрывчаткой — именно поэтому разрушения были столь сильными. А управлялись они дистанционно. Пассажиров же — тут версии расходятся — либо убили и сбросили в море, либо же дали им новые документы с новыми именами, чтобы помочь скрыться.

В качестве доказательства этой теории приводится тот факт, что некоторые люди из угнанных террористами самолетов звонили родным и близким. По мнению конспирологов, такого быть не могло, ведь самолеты летели слишком высоко. А значит, эти звонки были специально подстроены.

Фотогалерея

За чьи головы предлагали многомиллионные вознаграждения

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В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ)&lt;B> Осамы бен Ладена &lt;/B>США обещали &lt;B>$50 млн.&lt;/B> В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась

В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Осамы бен Ладена США обещали $50 млн. В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась

Фото: U.S. State Department / Handout / Reuters

После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач &lt;B>Айман аз-Завахири, &lt;/B>который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в &lt;B>$25 млн&lt;/B> за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire

После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач Айман аз-Завахири, который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire

Фото: SITE Monitoring Service TV / Reuters

В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в &lt;B>$50 млн &lt;/B>за сведения о &lt;B>террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 &lt;/B>над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят

В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в $50 млн за сведения о террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

&lt;B>$25 млн&lt;/B> обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года &lt;B>Халида Шейха Мохаммада. &lt;/B>Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США

$25 млн обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммада. Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США

Фото: File / AP

За помощь в поимке иракского лидера &lt;B>Саддама Хусейна&lt;/B> США обещали &lt;B>$25 млн.&lt;/B> Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. &lt;B>$30 млн &lt;/B>получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были&lt;B> &lt;/B>убиты&lt;B> &lt;/B>спецназом США в июле 2003-го

За помощь в поимке иракского лидера Саддама Хусейна США обещали $25 млн. Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. $30 млн получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были убиты спецназом США в июле 2003-го

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2011 году Госдепартамент США предлагал &lt;B>$10 млн&lt;/B> за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) &lt;B>Абу Бакр аль-Багдади.&lt;/B> Спустя пять лет награду увеличили до &lt;B>$25 млн.&lt;/B> В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду

В 2011 году Госдепартамент США предлагал $10 млн за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Спустя пять лет награду увеличили до $25 млн. В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду

Фото: Militant video / AP

В 1980-х &lt;B>Рафаэль Каро Кинтеро&lt;/B> основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в &lt;B>$20 млн.&lt;/B> В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом

В 1980-х Рафаэль Каро Кинтеро основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в $20 млн. В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом

Фото: FBI / Handout / Reuters

В 1990 году лидер исламистов в Пакистане &lt;B>Хафиз Мухаммад Саид&lt;/B> основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в &lt;B>$10 млн&lt;/B> за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе

В 1990 году лидер исламистов в Пакистане Хафиз Мухаммад Саид основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в $10 млн за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе

Фото: Anjum Naveed / AP

После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. &lt;B>(около $10 млн)&lt;/B> за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки &lt;B>Шамиля Басаева.&lt;/B> Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось

После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (около $10 млн) за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки Шамиля Басаева. Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось

Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (&lt;B>$10 млн&lt;/B>) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) &lt;B>Аслана Масхадова.&lt;/B> В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение»

В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. ($10 млн) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) Аслана Масхадова. В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение»

Фото: Сергей Шахиджанян / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2011 году США и РФ объявили награду по &lt;B>$5 млн&lt;/B> за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) &lt;B>Доку Умарова.&lt;/B> Последний президент непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ), в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году

В 2011 году США и РФ объявили награду по $5 млн за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) Доку Умарова. Последний президент непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ), в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году

Фото: ИА «Kavkaz-Center» / ИТАР-ТАСС

На Олимпийских играх 2002 года спортсмен&lt;B> Райан Уэддинг&lt;/B> представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере &lt;B>$10 млн&lt;/B>

На Олимпийских играх 2002 года спортсмен Райан Уэддинг представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере $10 млн

Фото: Jeff J Mitchell SUE / CRB / Reuters

Сербия в 2007 году пообещала &lt;B>€1 млн&lt;/B> за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов &lt;B>Ратко Младича,&lt;/B> которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до &lt;B>€10 млн.&lt;/B> Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме

Сербия в 2007 году пообещала €1 млн за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до €10 млн. Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме

Фото: Reuters

В 2009 году нигерийский боевик &lt;B>Абубакар Шекау&lt;/B> стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем &lt;B>$7 млн&lt;/B>. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией

В 2009 году нигерийский боевик Абубакар Шекау стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем $7 млн. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией

Фото: Boko Haram Handout / Sahara Reporters / Reuters

В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» &lt;B>Хоакин Гусман &lt;/B>по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в &lt;B>$5 млн&lt;/B> за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок

В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в $5 млн за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок

Фото: Eduardo Verdugo / AP

В 2014 году &lt;B>Ружа Игнатова&lt;/B> запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до &lt;B>$5 млн.&lt;/B> Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом

В 2014 году Ружа Игнатова запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до $5 млн. Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом

Фото: OneCoin Coporation

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В 2007 году за ликвидацию, захват или информацию о местонахождении лидера «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) Осамы бен Ладена США обещали $50 млн. В 2011 году «террорист N1», на которого Вашингтон возложил ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, был уничтожен спецназом США в Пакистане. Так как операция по ликвидации была подготовлена исключительно на основе данных радиоэлектронной разведки, награда никому не досталась

Фото: U.S. State Department / Handout / Reuters

После гибели Осамы бен Ладена лидером «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) стал его личный врач Айман аз-Завахири, который находился в розыске ФБР с 1998 года за причастность к взрывам посольств США в Танзании и Кении. В 2011 году Пентагон назначил награду в $25 млн за любую информацию, ведущую к его поимке или уничтожению. Спустя 11 лет ЦРУ ликвидировало аз-Завахири, выпустив по его конспиративной квартире в Кабуле две ракеты Hellfire

Фото: SITE Monitoring Service TV / Reuters

В 2015 году ФСБ РФ назначила награду в $50 млн за сведения о террористах, организовавших взрыв российского самолета Airbus А321 над Синаем. Жертвами теракта стали 224 человека. Ответственность за него взяло «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку террористам помог работник сервисной службы египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх. В 2019 году СМИ сообщали, что к трагедии могли быть причастны террористы Базиль Хассан и Терек Хаят

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

$25 млн обещало правительство США за любую информацию, ведущую к поимке «главного архитектора» терактов 11 сентября 2001 года Халида Шейха Мохаммада. Он был схвачен в 2003 году в Пакистане ЦРУ и местными спецслужбами. Содержится в тюрьме Гуантанамо. По данным СМИ, сведения о его местонахождении передал боевик «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ), за что получил награду и дополнительные $2 млн на переезд в США

Фото: AP / File

За помощь в поимке иракского лидера Саддама Хусейна США обещали $25 млн. Он был задержан американским спецназом под Тикритом в декабре 2003 года и казнен в 2006-м. Поскольку информацию о местонахождении бывшего диктатора США получили от его арестованных ранее сподвижников, деньги не выплачивались. $30 млн получил информатор, выдавший американским спецслужбам местоположение сыновей Хусейна Удея и Кусея. Они были убиты спецназом США в июле 2003-го

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2011 году Госдепартамент США предлагал $10 млн за информацию о главаре «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади. Спустя пять лет награду увеличили до $25 млн. В 2019 году, во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, аль-Багдади убил себя и двух детей, взорвав пояс смертника. Данные, где скрывается террорист, предоставил американской разведке информатор из его ближайшего окружения, за что получил награду

Фото: Militant video / AP

В 1980-х Рафаэль Каро Кинтеро основал Гвадалахарский наркокартель, который до 1989 года управлял оборотом запрещенных средств в Мексике. В 1989-м наркобарон был приговорен к 40 годам мексиканской тюрьмы за убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками. Был досрочно освобожден в 2013 году, вернувшись к наркоторговле. В 2018-м ФБР объявило награду за информацию о нем в $20 млн. В 2022 году Кинтеро был захвачен в ходе операции мексиканских ВМС. В 2025-м экстрадирован в США, где вскоре должен предстать перед судом

Фото: FBI / Handout / Reuters

В 1990 году лидер исламистов в Пакистане Хафиз Мухаммад Саид основал группировку «Лашкар-э-Тайба» (подразделение террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в РФ). Организатор атаки на Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибли 166 человек. В 2012 году США объявили о награде в $10 млн за информацию о его местонахождении. Тогда же Саид появился в эфире телевидения и заявил, что не скрывается от правосудия. Арестован в 2019 году, в 2022-м приговорен пакистанским судом к 31 году тюрьмы. Госдеп США продолжает искать информацию о Саиде из-за недоверия к пакистанской судебной системе

Фото: Anjum Naveed / AP

После теракта в Беслане, 8 сентября 2004 года, ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. (около $10 млн) за информацию, которая поможет нейтрализовать организатора атаки Шамиля Басаева. Ликвидирован спецслужбами в Ингушетии в 2006 году, о выплате вознаграждения за информацию о нем не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В 2004 году ФСБ РФ пообещала награду в 300 млн руб. ($10 млн) за информацию о местонахождении президента непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) Аслана Масхадова. В 2005 году после его ликвидации ФСБ сообщила, что «граждане, предоставившие спецслужбам сведения о местонахождении Масхадова, в полном объеме получили обещанное вознаграждение»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Шахиджанян  /  купить фото

В 2011 году США и РФ объявили награду по $5 млн за информацию о нахождении чеченского террориста, лидера «Кавказского эмирата» (террористическая организация, запрещена в РФ) Доку Умарова. Последний президент непризнанного государства Ичкерия («Чеченская Республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ), в частности, брал на себя ответственность за подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010-м и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м. О ликвидации Умарова ФСБ объявила в 2014 году

Фото: ИА «Kavkaz-Center» / ИТАР-ТАСС

На Олимпийских играх 2002 года спортсмен Райан Уэддинг представлял Канаду на соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, заняв 24-е место. В 2006-м был под следствием за выращивание марихуаны, но наказания избежал. В 2010 году получил четыре года тюрьмы по обвинению в торговле кокаином. После освобождения стал организатором международной наркоторговли. В марте 2025-го за помощь в его поимке Госдеп США объявил о вознаграждении в размере $10 млн

Фото: Jeff J Mitchell SUE / CRB / Reuters

Сербия в 2007 году пообещала €1 млн за помощь в поимке экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, которого разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. В 2010-м сумму увеличили до €10 млн. Бывший генерал был схвачен в 2011 году. Правительство страны объявило, что награда не будет выплачена, так как задержание было произведено в ходе оперативной работы правоохранительных органов. В 2017 году Младич приговорен к пожизненному заключению в голландской тюрьме

Фото: Reuters

В 2009 году нигерийский боевик Абубакар Шекау стал главой исламистской террористической организации «Боко харам». В 2013-м ЦРУ предложило за информацию о нем $7 млн. В 2015 году группировка получила статус самой кровавой организации в Индексе глобального терроризма. Шекау выступал за введение шариата в Нигерии. В 2021 году СМИ сообщали о его смерти в боях с конкурирующей террористической организацией

Фото: Boko Haram Handout / Sahara Reporters / Reuters

В 2001 году глава крупнейшего в мире наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (исп. El Chapo) сбежал из мексиканской тюрьмы, после чего правительство США предложило вознаграждение в $5 млн за его поимку, которая состоялась лишь в 2014 году. В 2015-м он вновь бежал из тюрьмы, после чего власти Мексики объявили о награде в 60 млн песо (почти $4 млн) за информацию о его местонахождении. В 2017 году Гусмана экстрадировали в США, где он отбывает пожизненный срок

Фото: Eduardo Verdugo / AP

В 2014 году Ружа Игнатова запустила финансовую пирамиду OneCoin по продаже криптовалюты в Болгарии. За три года она привлекла более 3 млн человек по всему миру, выманив у частных инвесторов более $4 млрд. В 2019 году The Times назвала пирамиду «одним из крупнейших мошенничеств в истории». В 2022 году ФБР заявило о награде в $100 тыс. за информацию об Игнатовой, через два года вознаграждение повысили до $5 млн. Предполагается, что она могла быть убита в 2018 году болгарским криминальным авторитетом

Фото: OneCoin Coporation

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Самолеты-голограммы

Более экстравагантная версия состоит в том, что в башни-близнецы врезались не самолеты, а ракеты. Один из ее сторонников — бывший сотрудник MI5 и известный конспиролог Дэвид Шейлер. Он, как и сторонники теории об использовании взрывчатки, считает, что лайнеры Boeing не могли бы привести к таким разрушениям башен. А значит, это были не самолеты, а ракеты.

На вопрос критиков, почему тогда во всех новостных сюжетах и любительских записях теракта видны именно самолеты, Шейлер говорил, что «ракеты были окружены голограммами, благодаря которым они выглядели как лайнеры». Никакие аргументы о том, что это просто технологически невозможно, не работают. По мнению ряда сторонников этой теории, самолеты были добавлены с помощью компьютерной графики уже в ролики о теракте.

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Распространенной теорией было, что в Пентагон попал не самолет, а ракета

Распространенной теорией было, что в Пентагон попал не самолет, а ракета

Фото: Larry Downing LSD / HB / Reuters

Хотя эксперты и объясняли, что самолет не оставляет после себя отверстие в форме себя, как в комиксах

Хотя эксперты и объясняли, что самолет не оставляет после себя отверстие в форме себя, как в комиксах

Фото: Kevin Lamarque HK / Reuters

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Распространенной теорией было, что в Пентагон попал не самолет, а ракета

Фото: Larry Downing LSD / HB / Reuters

Хотя эксперты и объясняли, что самолет не оставляет после себя отверстие в форме себя, как в комиксах

Фото: Kevin Lamarque HK / Reuters

Ракетой по Пентагону

Ракеты фигурируют и в других конспирологических теориях вокруг 9/11. Как известно, помимо двух самолетов, врезавшихся в северную и южную башни ВТЦ в Нью-Йорке, еще один врезался в здание Пентагона под Вашингтоном. Некоторые конспирологи считают, что на самом деле в здание Минобороны США попала ракета.

Основная линия доказательств состоит в том, что отверстие от попадания круглое, а не более сложной формы, как, по мнению скептиков, произошло бы после попадания в постройку самолета.

В ответ на это некоторые эксперты указывали на то, что врезающийся самолет «не оставляет отверстие в форме себя, как в комиксах». Тем не менее сторонники «ракетной теории» считают, что на самом деле обломки самолета привезли к Пентагону отдельно. Многочисленные фотографии и видео самолета на подлете к зданию и после того, как он врезался, их не убеждают.

Еще одна ракета

11 сентября был и четвертый самолет — Boeing 757–222, шедший рейсом 93 United Airlines и также захваченный террористами. В нем пассажиры попытались перехватить управление самолетом у преступников. В итоге тот не достиг цели и рухнул примерно в 240 км от Вашингтона. Эксперты сходятся в том, что террористы собирались направить его в одно из правительственных зданий Вашингтона, возможно, прямо в Белый дом.

Однако есть и те, кто считает, что на самом деле самолет упал не из-за бунта на борту, а потому, что его сбил истребитель американских ВВС или ракета. Объясняется это тем, что обломки самолета якобы разбросаны на слишком большом расстоянии, или же тем, что неподалеку от него видели какие-то другие самолеты.

Причину поражения самолета ракетой объясняют по-разному: одни —тем, что лайнер направлялся в такое стратегически важное место, как Вашингтон. Другие усложняют теорию — по их мнению, борт сбили, так как пассажиры узнали правду о причастности правительства к терактам и могли бы ее рассказать.

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В случае с упавшим рейсом 93 United Airlines скептики также подозревают ракету

В случае с упавшим рейсом 93 United Airlines скептики также подозревают ракету

Фото: Tim Shaffer TMS / Reuters

Довольно часто конспирологи считают, что за терактами стоял Израиль и его разведка «Моссад»

Довольно часто конспирологи считают, что за терактами стоял Израиль и его разведка «Моссад»

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

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В случае с упавшим рейсом 93 United Airlines скептики также подозревают ракету

Фото: Tim Shaffer TMS / Reuters

Довольно часто конспирологи считают, что за терактами стоял Израиль и его разведка «Моссад»

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Во всем виноват «Моссад»

Хотя большинство конспирологических теорий фокусируется на роли в терактах американских властей, называют возможных «ответственных» и из других стран. Самый распространенный вариант — Израиль и его разведка «Моссад». Сторонники этой теории считают, что Израиль специально устроил теракты, чтобы вовлечь США в конфликт с арабскими государствами. Или же Израиль знал о готовящихся терактах, но специально не предупредил США о них.

Сторонники этой идеи говорят, что в ВТЦ перед взрывом было 4 тыс. евреев, но «Моссад» предупредил их заранее, посоветовав 11 сентября не выходить на работу.

На самом деле в ходе терактов погибло несколько сотен евреев. А число 4 тыс. скорее всего основывается на заявлении властей Израиля о том, что в городах, где произошли теракты (а не в зданиях ВТЦ), в тот момент находились около 4 тыс. израильтян.

Как спецслужбы мира помогали «Моссаду» охотиться на палестинских террористов

Другие сторонники теории заявляют, что во время терактов за ними издалека наблюдало несколько израильтян — по одной из версий, просто смотрели и снимали видео, по другой —даже танцевали. Снимавшие видео израильтяне действительно нашлись, но, по их собственным словам, они просто увидели происходящее и решили задокументировать его.

Есть и еще одно «доказательство». Кто-то обнаружил, что, если написать номер рейса одного из врезавшихся самолетов — Q33NY — символами шрифта Wingdings, то получится картинка в виде самолета, двух страниц (или же башен), черепа с костями и звезды Давида. Некоторые конспирологи сочли, что это прямое указание на то, что теракт был задуман давно (шрифт создали в 1990-м) и именно «Моссадом».

Инопланетяне снесли башни

Есть и те, кто считает виновниками событий 11 сентября инопланетян. Еще в 2001 году на одном сайте активно разбирали видео и фото теракта, указывая, что на некоторых из них отчетливо «видны» неопознанные — и странно движущиеся — летающие объекты. А кто-то утверждает, что записи переговоров пилотов с черных ящиков не были опубликованы потому, что там слышны не человеческие голоса, а инопланетные звуки.

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