«Брюссель давит и ставит условия»

Страсти по визам. Официальный Ереван категорически отвергает возможность введения визового режима с Россией. Тем не менее, эта тема продолжает обсуждаться, в том числе и в средствах массовой информации. Разные источники указывают на то, что подобные ограничения предусмотрены правилами Евросоюза. Армения, как известно, планирует подать заявку на вступление в сообщество. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношениям республики с Москвой предстоит очередное испытание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном. Стороны продолжили дискуссию о курсе, которым должна идти Армения. Позиция Кремля не изменилась: путь республики в ЕС означает выход из ЕАЭС. Совмещать одно с другим юридически невозможно.

Российский президент призвал коллегу «не тянуть резину» и спросить напрямую у граждан на референдуме: «Что вы хотите? Так или так?» Премьер-министр фактически публично под телекамеры отказал Путину в ходе личной встречи. Логика Пашиняна такова: референдум неактуален, потому что парламент принял закон о начале переговоров об интеграции с Брюсселем. Депутаты избираются народом и являются его голосом. Если бы закон провалился, тогда плебисцит имел бы смысл.

Армянский лидер возразил российскому президенту и по другому вопросу — относительно Евразийского союза.

Он считает, что страна ничего не нарушала и вполне может оставаться в объединении — этот вопрос был изучен с юридической точки зрения. Здесь важно подчеркнуть: как правило, острые моменты в переговорах выносятся за рамки официального протокола и обсуждаются за закрытыми дверями. Протокол существует для теплых слов, улыбок и рукопожатий. А здесь вышло наоборот.

Тем более что все это происходит не в первый раз. Аналогичная ситуация уже возникала ранее в Москве. К этому можно добавить, что глава республики Армения — единственный из представителей СНГ (или постсоветского пространства) выступал на ШОС на армянском языке с переводчиком, чем вызвал определенную реакцию российской делегации. При желании в этом можно усмотреть демарш. Хотя это право суверенного государства — говорить на своем национальном языке. Как бы то ни было, Пашинян заявил, что встреча с Путиным «прошла прекрасно» и что он через некоторое время собирается с визитом в Москву.

Однако на фоне всего этого пошли разговоры о визовом режиме между двумя пока что союзными странами. Мол, это требование ко всем, кто собирается в ЕС. Пашинян информацию категорически отверг, как ранее это сделал сербский президент Александр Вучич. Дело в том, что такой порядок действительно предусмотрен, так что пример Сербии, равно как и Черногории, приводится неспроста. Брюссель давит и ставит условия: или возводите забор на границах в отношении таких стран, как Россия, или сами будете по визам в Европу ездить.

К Армении Евросоюз таких требований пока предъявить не может.

Но если разговор о вступлении в ЕС пойдет по существу, высока вероятность, что Пашиняну придется реагировать и делать непростой выбор. И это еще не все. Даже кандидат в ЕС не может иметь на своей территории военные базы страны (то есть России), которая для объединенной Европы считается прямой угрозой. Вывод ясен: отношениям России и Армении предстоят испытания на прочность. В любом случае усидеть на двух стульях с каждым днем становится все сложнее.

Дмитрий Дризе